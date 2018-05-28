Видео: Тарзан занялся любовью посреди торгового центра, и не с Королёвой!

То, что муж трясет своими причиндалами перед чужими людьми, Королеву не смущает. «Супруг занимается стриптизом уже много лет. Это его профессия. Может, Сергей уже и завершил бы, но зрители хотят его видеть. Да и я не против – все-таки копеечка в семейный бюджет», – улыбается Королева.

Но ее бесит, что посторонние люди пытаются снимать эротические танцы благоверного на телефоны, да еще и сливают в Сеть это похабное видео! «Перед каждым выступлением объявляют: «Уважаемые зрители, фото и видео запрещены!» Воспитанные люди соблюдают правило, а хамы выставляют ролики, да еще и в плохом свете!» – возмущена Королева.

Интересно, что без посторонних глаз она и сама не против станцевать стриптиз. «Дома мы меняемся ролями. Сережа поет, а я танцую. Наряды для этого не важны, должна порхать душа, идти флюиды. Можно даже в обычной майке быть красивой и желанной.»