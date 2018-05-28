Видео: Тарзан занялся любовью посреди торгового центра, и не с Королёвой!

Сергей Глушко много лет зарабатывает стриптизом – раздевается догола и извивается перед богатыми тетками и мужиками. А ведь ему уже 48 лет! «Для меня загадка, почему еще не появился танцор ему на смену, – удивляется его жена Наташа Королева. – Ведь полно молодых парней, работающих в этом жанре», пишут Дни.ру со ссылкой на журнал StarHit.
То, что муж трясет своими причиндалами перед чужими людьми, Королеву не смущает. «Супруг занимается стриптизом уже много лет. Это его профессия. Может, Сергей уже и завершил бы, но зрители хотят его видеть. Да и я не против – все-таки копеечка в семейный бюджет», – улыбается Королева.
Но ее бесит, что посторонние люди пытаются снимать эротические танцы благоверного на телефоны, да еще и сливают в Сеть это похабное видео! «Перед каждым выступлением объявляют: «Уважаемые зрители, фото и видео запрещены!» Воспитанные люди соблюдают правило, а хамы выставляют ролики, да еще и в плохом свете!» – возмущена Королева.
Интересно, что без посторонних глаз она и сама не против станцевать стриптиз. «Дома мы меняемся ролями. Сережа поет, а я танцую. Наряды для этого не важны, должна порхать душа, идти флюиды. Можно даже в обычной майке быть красивой и желанной.»
Сергей Глушко не всегда был Тарзаном и не всегда танцевал стриптиз. После переезда в Москву из Архангельской области он трудился охранником, продавцом мебели, в салоне Сергея Зверева работал в должности администратора. Но благодаря накачанному телу и росту 186 сантиметра попал в модельное агентство, стал сниматься в рекламе и приглашаться в столичные эротические шоу в качестве стриптизера.