Мне нелегко: жена Шнурова заговорила после объявления о разводе

В самом конце записи Шнурова обратилась к своим поклонникам. "Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил", – заявила она.