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Мне нелегко: жена Шнурова заговорила после объявления о разводе

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Сергей Шнуров и Матильда

ФОТО: Instagram

Жена Сергея Шнурова Матильда сделала заявление после новости о разводе. Свое сообщение она разместила в Instagram, пишет Дни.ру.

Матильда, несмотря на печальные новости, продолжает ходить на светские тусовки. 25 мая она посетила закрытый показ документального фильма "Дело Собчака". После мероприятия Шнурова посвятила автору картины Ксении Собчак пост в соцсети. 

В самом конце записи Шнурова обратилась к своим поклонникам. "Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил", – заявила она.

 

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25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – написал певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу.

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