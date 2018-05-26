Большая галерея: смотрите, кто пришел на концерт рок-группы Nickelback в Таллинне

Nickelback — канадская альтернативная рок-группа, основанная в 1995 году в городе Ханна. Группа состоит из гитариста и вокалиста Чеда Крюгера; гитариста, клавишника и бэк-вокалиста Райана Пик; басиста Майка Крюгера и барабанщика Дэниеля Адэра. Название группы образовано от англ. Here’s your nickel back. — «Вот ваша сдача». Или дословно: «Вот ваши пять центов сдачи». Никель (англ. nickel) — американское название пятицентовой монеты. Группа попала в список лучших артистов первого десятилетия XXI века, по мнению Billboard, где заняла первое место среди рок-групп.