сб, 26.05.2018
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  • Большая галерея: смотрите, кто пришел на концерт рок-группы Nickelback в Таллинне

Большая галерея: смотрите, кто пришел на концерт рок-группы Nickelback в Таллинне

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Организовать концерт 25 мая на таллиннском Певческом поле - это была очень рискованная идея, но организаторы не прогадали, в этом году май выдался по-настоящему жарким. Такая же публика пришла на концерт музыкального коллектива Nickelback в эстонской столице. Среди гостей - известные эстонские артисты, журналисты и деятели культуры. 

Nickelback — канадская альтернативная рок-группа, основанная в 1995 году в городе Ханна. Группа состоит из гитариста и вокалиста Чеда Крюгера; гитариста, клавишника и бэк-вокалиста Райана Пик; басиста Майка Крюгера и барабанщика Дэниеля Адэра. Название группы образовано от англ. Here’s your nickel back. — «Вот ваша сдача». Или дословно: «Вот ваши пять центов сдачи». Никель (англ. nickel) — американское название пятицентовой монеты. Группа попала в список лучших артистов первого десятилетия XXI века, по мнению Billboard, где заняла первое место среди рок-групп.

Смотрите галерею. Удалось ли найти друзей и знакомых?! 

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