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Курникова очаровала Сеть танцами с малышом. Смотри видео!

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Анна Курникова.

ФОТО: AP / Scanpix

Анна Курникова порадовала фанатов. Прославленная спортсменка опубликовала новое видео, на котором запечатлена вместе с дочерью от Энрике Иглесиаса.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Курникова выложила ролик, где запечатлена с дочкой Люси. Теннисистка с пристегнутым к ней приспособлением, в котором находится малышка, отплясывает под новый хит возлюбленного, известного латиноамериканского исполнителя Энрике Иглесиаса.

При этом маленькая Люси дает понять, что ей очень нравится музыка – крошка трясет ножками и ручками в такт. "Маленькая, пожалуйста, не наследуй маминых танцевальных движений", – подписала забавный ролик Курникова, сопроводив текст многочисленными смайликами.

Подписчики пришли в восторг. Фанаты на разных языках осыпали комплиментами Анну и Люси. 

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