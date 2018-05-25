Курникова очаровала Сеть танцами с малышом. Смотри видео!

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Курникова выложила ролик, где запечатлена с дочкой Люси. Теннисистка с пристегнутым к ней приспособлением, в котором находится малышка, отплясывает под новый хит возлюбленного, известного латиноамериканского исполнителя Энрике Иглесиаса.

При этом маленькая Люси дает понять, что ей очень нравится музыка – крошка трясет ножками и ручками в такт. "Маленькая, пожалуйста, не наследуй маминых танцевальных движений", – подписала забавный ролик Курникова, сопроводив текст многочисленными смайликами.

Подписчики пришли в восторг. Фанаты на разных языках осыпали комплиментами Анну и Люси.