Бородину унизили на вручении престижной премии

В Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии, организованной журналом Оксаны Федоровой Moda Topical. На мероприятии отметились многие отечественные знаменитости, а телеведущая Ксения Бородина попала в неловкую ситуацию, о которой рассказала на своей официальной странице в Instagram.

Ксения опубликовала ролик, в котором стоит на сцене и рассказывает: «Небольшая предыстория по поводу стиля. Выхожу я из машины, спускаюсь вниз, сюда. У меня в руках – сейчас очень модно, девочки меня поймут – сумки-пакеты. Знаете, такие, которые прозрачные, и внутри – клатч. И вот иду я такая со своим мужем, красиво спускаюсь с этим пакетом. Все подходит, внутри клатч розовый...»

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on May 23, 2018 at 12:39pm PDT

Однако находившиеся на мероприятии фотографы попросили популярную ведущую убрать сумку, поскольку она якобы портила кадры своим видом. Можно только представить, что почувствовала оскорбленная Ксения. Тем не менее она предпочла не портить настроение и послушалась представителей СМИ. На фото с церемонии Бородина запечатлена без пресловутой сумки.