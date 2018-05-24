Бузовой установили памятник в Петербурге
24 мая 2018 г., 12:25
Правда из песка. В рамках Фестиваля песчаных скульптур, который откроется 25 мая в Петербурге, на территории Петропавловской крепости появилась фигура Ольги Бузовой в образе Клеопатры. Автором идеи выступил скульптор Андрей Важинский, пишет Лайф.
Своим образом телеведущая вдохновила скульптора на создание песчаной скульптуры. Важинский считает, что его землячка очень похожа на последнюю правительницу Египта.
На создание песочной Ольги Бузовой у автора ушло два дня. Сам скульптор остался доволен проделанной работой и надеется, что жители и сама Ольга оценят его труд. Пока телеведущая никак не отреагировала на скульптуру в свою честь. Возможно, вскоре она поблагодарит своего земляка Андрея Важинского за кропотливую работу.
Фото смотрите ЗДЕСЬ!