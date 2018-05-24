Бузовой установили памятник в Петербурге

На создание песочной Ольги Бузовой у автора ушло два дня. Сам скульптор остался доволен проделанной работой и надеется, что жители и сама Ольга оценят его труд. Пока телеведущая никак не отреагировала на скульптуру в свою честь. Возможно, вскоре она поблагодарит своего земляка Андрея Важинского за кропотливую работу.