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«Какая красивая девочка»: сын Заворотнюк стал сенсацией на выпускном

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Анастасия Заворотнюк

ФОТО: Scanpix

Наследник актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл получил аттестат зрелости. Юноша пригласил на торжественное вручение старшую сестру Анну.

Анна Заворотнюк поделилась снимком в Instagram, на котором позирует у дверей школы вместе с младшим братом. "Выпускник наш. Братишка, пусть путь твой будет светлый, яркий, добрый и успешный. Мы всегда рядом", – подписала фото девушка.

Добавим, что Анна и Майкл – дети Анастасии от второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Наследнице актрисы 22 года, а ее брату 17 лет. Девушка живет и учится на продюсера в Нью-Йорке, но иногда прилетает в Россию навестить родных. Сама Анастасия Заворотнюк уже почти десять лет счастлива в браке с третьим мужем фигуристом Петром Чернышевым, сообщает Teleprogramma.pro

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