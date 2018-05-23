«Какая красивая девочка»: сын Заворотнюк стал сенсацией на выпускном

Анна Заворотнюк поделилась снимком в Instagram, на котором позирует у дверей школы вместе с младшим братом. "Выпускник наш. Братишка, пусть путь твой будет светлый, яркий, добрый и успешный. Мы всегда рядом", – подписала фото девушка.

Добавим, что Анна и Майкл – дети Анастасии от второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Наследнице актрисы 22 года, а ее брату 17 лет. Девушка живет и учится на продюсера в Нью-Йорке, но иногда прилетает в Россию навестить родных. Сама Анастасия Заворотнюк уже почти десять лет счастлива в браке с третьим мужем фигуристом Петром Чернышевым, сообщает Teleprogramma.pro.