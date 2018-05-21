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Звезду фильма «Овод» экстренно госпитализировали в Москве

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ФОТО: Кадр из фильма

СМИ сообщили о госпитализации известного актера театра и кино Андрея Харитонова. По имеющимся данным, 58-летний артист перенёс срочную операцию в одной из столичных клиник. Другие подробности пока не известны.

Андрей Харитонов прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "Овод", "Жизнь Клима Самгина", "Человек-невидимка", "Тайна "Чёрных дроздов" и многих других. Имеет ряд звёздных работ в Малом театре и Театре наций. В девяностых работал режиссёром-постановщиком телевизионных программ на ОРТ, а в 2007-м вёл программу "Внедрение" на телеканале "Звезда".

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