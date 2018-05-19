Вау! Скорее смотри, в каком великолепном платье Меган Маркл вышла замуж! ФОТО!
19 мая 2018 г., 14:21
19 мая состоялась одна из самых ожидаемых свадеб года. Рыжеволосый покоритель женских сердец принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл!
Церемония прошла в Часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в Великобритании.
Для одного из самых важных дней в своей жизни Меган Маркл выбрала необычное кружевное платье, в котором смогла соблюсти традиции, но и внесла в свой образ современный шик. Скорее смотри фото!