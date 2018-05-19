Вау! Скорее смотри, в каком великолепном платье Меган Маркл вышла замуж!

Церемония прошла в Часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в Великобритании.

Для одного из самых важных дней в своей жизни Меган Маркл выбрала необычное кружевное платье, в котором смогла соблюсти традиции, но и внесла в свой образ современный шик. Скорее смотри фото!