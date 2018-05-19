сб, 19.05.2018
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  • Вау! Скорее смотри, в каком великолепном платье Меган Маркл вышла замуж!

Вау! Скорее смотри, в каком великолепном платье Меган Маркл вышла замуж! ФОТО!

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ФОТО: Pool / Reuters

19 мая состоялась одна из самых ожидаемых свадеб года. Рыжеволосый покоритель женских сердец принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл! 

Церемония прошла в Часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в Великобритании.

ФОТО: Pool / Reuters

ФОТО: Pool / Reuters

Для одного из самых важных дней в своей жизни Меган Маркл выбрала необычное кружевное платье, в котором смогла соблюсти традиции, но и внесла в свой образ современный шик. Скорее смотри фото!

ФОТО: Pool / Reuters

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