Меган Маркл сделала официальное заявление о больном отце

На венчании пары в часовне Святого Георгия ожидаются около 600 гостей, а на церемонию в Виндзорском замке приглашены более двух тысяч человек, в том числе коллеги невесты наследника британского престола по сериалу «Форс-мажоры», группа Spice Girls и Элтон Джон, который был хорошим другом леди Ди. Гости из разных стран уже начали собираться в Лондоне.

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Не так давно в СМИ распространилась информация о том, что отец возлюбленной Гарри Томас Маркл не сможет присутствовать на мероприятии. У мужчины случился сердечный приступ после того, как его сын Томас-младший написал открытое письмо принцу, отговаривая его жениться на Меган. В ближайшем будущем Томасу-старшему предстоит операция на сердце.

Меган пришлось выступить с официальным заявлением о близком человеке, размещенном в социальных сетях Кенсингтонского дворца.

«К сожалению, мой отец не сможет присутствовать на свадьбе. Я всегда заботилась о своем папе и надеюсь, что его оставят в покое, дав возможность сфокусироваться на своем здоровье. Мне бы хотелось поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Мы с Гарри ждем нашего особенного дня и хотим разделить его со всеми вами», – говорится в сообщении актрисы.

Поклонники Меган были тронуты ее обращением. Пользователи социальных сетей пожелали отцу актрисы поскорее пойти на поправку.

Между тем есть и другое объяснение, почему отец Маркл не сможет быть с дочерью в важный для нее день. Согласно информации зарубежных журналистов, Томас оказался в центре скандала из-за кадров, на которых он готовится к свадебной церемонии. Снимки оказались постановочными, а мужчина получил за них солидный гонорар. По некоторым данным, поступок родителя очень сильно расстроил Меган. Поэтому Томас принял решение отказаться от приглашения на торжество, желая избежать нежелательных расспросов.

Отметим, что сводная сестра Меган Маркл Саманта выступает против ее свадьбы. В середине мая женщина была экстренно госпитализирована во Флориде после ДТП. В результате удара машины о барьер Саманта сломала лодыжку. За рулем автомобиля находился друг родственницы актрисы Марк. Мужчина сообщил, что инцидент произошел по вине папарацци, который пытался «подрезать» их, желая сделать наиболее удачный кадр. Заметив приближающегося журналиста, Марк резко повернул налево и врезался в ограждение.