чт, 17.05.2018
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  • В купальниках и без: сексуальные российские звезды открыли пляжный сезон (ГАЛЕРЕЯ)

В купальниках и без: сексуальные российские звезды открыли пляжный сезон (ГАЛЕРЕЯ)

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ФОТО: Instagram Эвелины Бледанс

Лето – благоприятное время для восстановления сил и здоровья после изнуряющих холодов. Всем хочется поскорее оголиться и погреть бока под солнечными лучами. Российские звезды не исключение. 

Некоторые знаменитости не стали дожидаться прихода лета в столицу и рванули загорать на зарубежные пляжи. Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Лена Летучая, Эвелина Бледанс открыли пляжный сезон и поспешили поделиться своими фотографиями в купальниках, а самые смелые обошлись без них, пишут Dni.ru.

ПОЛИНА ГАГАРИНА

 

Вот так отдых на этот раз🤷🏼‍♀️ Наступила на коралл, пяткой, пятясь назад , а на руках была Миюша, которая радостно размахивала руками... мы ушли на секунду под воду, мама подхватила Слава Богу! Порез достаточно глубокий😔, но я не унываю! Гружу ногу на Миюшин круг , для купания, чтобы не намочить и трепыхаюсь в воде , как перевёрнутый таракан 🤦🏼‍♀️ достаточно смешно)) Мои немного подсмеиваются , но больше жалеют! Мальдивы в этот раз к нам враждебно настроены 😅 #полинагагарина #гагаринапоехали #vakkarumaldives #vakkaru @vakkarumaldives

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

ИРИНА ДУБЦОВА

 

😎🌴☀️ #моимальдивы

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)

ЛЕНА ЛЕТУЧАЯ 

ЭВЕЛИНА БЛЕДАНС

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