В купальниках и без: сексуальные российские звезды открыли пляжный сезон (ГАЛЕРЕЯ)

Лето – благоприятное время для восстановления сил и здоровья после изнуряющих холодов. Всем хочется поскорее оголиться и погреть бока под солнечными лучами. Российские звезды не исключение.
Некоторые знаменитости не стали дожидаться прихода лета в столицу и рванули загорать на зарубежные пляжи. Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Лена Летучая, Эвелина Бледанс открыли пляжный сезон и поспешили поделиться своими фотографиями в купальниках, а самые смелые обошлись без них, пишут Dni.ru.
ПОЛИНА ГАГАРИНА
Вот так отдых на этот раз🤷🏼♀️ Наступила на коралл, пяткой, пятясь назад , а на руках была Миюша, которая радостно размахивала руками... мы ушли на секунду под воду, мама подхватила Слава Богу! Порез достаточно глубокий😔, но я не унываю! Гружу ногу на Миюшин круг , для купания, чтобы не намочить и трепыхаюсь в воде , как перевёрнутый таракан 🤦🏼♀️ достаточно смешно)) Мои немного подсмеиваются , но больше жалеют! Мальдивы в этот раз к нам враждебно настроены 😅 #полинагагарина #гагаринапоехали #vakkarumaldives #vakkaru @vakkarumaldives
ИРИНА ДУБЦОВА
ЛЕНА ЛЕТУЧАЯ
ЭВЕЛИНА БЛЕДАНС