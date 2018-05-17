В купальниках и без: сексуальные российские звезды открыли пляжный сезон (ГАЛЕРЕЯ)

Некоторые знаменитости не стали дожидаться прихода лета в столицу и рванули загорать на зарубежные пляжи. Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Лена Летучая, Эвелина Бледанс открыли пляжный сезон и поспешили поделиться своими фотографиями в купальниках, а самые смелые обошлись без них, пишут Dni.ru.