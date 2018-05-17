Геттер Яани нашла простое и логичное решение в нелепом споре из-за имени

Видео на новый сингл Геттер, которое сняла молодой фотограф Анет Томонг в Нью-Йорке, было готово еще в конце апреля, а опубликовать его получилось только сегодня.

Проблемы начались когда американский диджей и EDM исполнитель Таннер Петулла, который использует псевдоним Getter, решил подать в суд жалобу на Геттер Яани за то, что начиная с прошлого года она также использует имя Getter.