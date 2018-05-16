«Мексиканский драгдилер»: народ высмеял прилизанного Малахова

Андрей Малахов выложил в Instagram свой снимок с выставки Славы Филиппова FineCut в Москве. И дал ему забавную характеристику.

"Удивился, увидев свой портрет на выставке Славы Филиппова: прошло уже десять лет со дня фотосессии... Тогда мне казалось, что я очень смахиваю на драгдилера. Это чувство не покидает и сейчас", – написал под снимком Малахов. Отметим, что на фото Андрей запечатлен в непривычном для зрителей облике: расстегнутая белая рубашка, большой крест на груди, прилизанные волосы и хризантема в петлице.

Поклонники оценили чувство юмора знаменитости. Комментаторы тут же принялись рассказывать Андрею о своих ассоциациях.

A post shared by @malakhov007 on May 15, 2018 at 1:47pm PDT