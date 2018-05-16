Экстрасенс рассказал о будущем дочери Ольги Рапунцель

На свет появилась их общая дочь. Уже сейчас родители обеспокоены будущим девочки и даже обратились за помощью к экстрасенсу «Битвы экстрасенсов» Зираддину Рзаеву. По словам Зираддина, молодым родителям нужно внимательно следить за здоровьем девочки. Экстрасенс отметил, что до совершеннолетия девочка будет иметь ослабленное здоровье. Впрочем, малышка вырастет очень смышленой и неординарной и, возможно, станет очень популярной, пишет 7d.org.ua.