ср, 16.05.2018
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Безупречный стиль: платье Бони в Каннах заслуживает всех похвал

Безупречный стиль: платье Бони в Каннах заслуживает всех похвал

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Каннский фестиваль на один вечер забыл об интеллектуальном кино и погрузился в сладкий мир поп-корна и космических стрелялок.

На Лазурном берегу прошла одна из самых ожидаемых премьер этого года: режиссер Рон Ховард представил второй спин-офф знаменитой киносаги «Звездные войны». Картина «Хан Соло. Звездные войны: Истории» рассказывает о лихой молодости космического контрабандиста до его встречи с Оби-Ван Кеноби и Люком Скайуокером. На красной дорожке гостей премьеры встречали вооруженные до зубов имперские штурмовики, а над набережной Круазетт и Средиземным морем на флайборде парил знаменитый француз Фрэнк Запата – изобретатель летающей доски, пишет КП.

Космическая тема ни в коем случае не отменила обычный каннский гламур. На премьеру межгалактического вестерна компании Disney знаменитости нарядились, словно на вручение «Оскара». Одной из первых на показ приехала Виктория Боня: россиянка прошла по красной дорожке вместе с другими ранними пташками. Не то чтобы телеведущая является горячей поклонницей космического жанра – просто Боня не хотела упустить удачный момент покрасоваться перед камерами.

ФОТО: Stephane Mahe / Reuters

Ведь потом, когда на дорожку вышли Джон Траволта и Эмилия Кларк, Вику могли просто не заметить. И тогда пропало бы шикарное декольте, которое 38-летняя красотка приготовила специально для этого вечера.

Виктория выбрала для премьеры черное платье с длинной юбкой и вырезом до самой талии. Смелое декольте обнажило пышный бюст телеведущей. Пару лет назад Боня сделала пластику груди, и с тех пор не упускает случая похвастаться удачным финансовым вложением в индустрию красоты.

ФОТО: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Читать также

Актуально

НАВЕРХ