Безупречный стиль: платье Бони в Каннах заслуживает всех похвал

На Лазурном берегу прошла одна из самых ожидаемых премьер этого года: режиссер Рон Ховард представил второй спин-офф знаменитой киносаги «Звездные войны». Картина «Хан Соло. Звездные войны: Истории» рассказывает о лихой молодости космического контрабандиста до его встречи с Оби-Ван Кеноби и Люком Скайуокером. На красной дорожке гостей премьеры встречали вооруженные до зубов имперские штурмовики, а над набережной Круазетт и Средиземным морем на флайборде парил знаменитый француз Фрэнк Запата – изобретатель летающей доски, пишет КП.

Космическая тема ни в коем случае не отменила обычный каннский гламур. На премьеру межгалактического вестерна компании Disney знаменитости нарядились, словно на вручение «Оскара». Одной из первых на показ приехала Виктория Боня: россиянка прошла по красной дорожке вместе с другими ранними пташками. Не то чтобы телеведущая является горячей поклонницей космического жанра – просто Боня не хотела упустить удачный момент покрасоваться перед камерами.

ФОТО: Stephane Mahe / Reuters

Ведь потом, когда на дорожку вышли Джон Траволта и Эмилия Кларк, Вику могли просто не заметить. И тогда пропало бы шикарное декольте, которое 38-летняя красотка приготовила специально для этого вечера.

Виктория выбрала для премьеры черное платье с длинной юбкой и вырезом до самой талии. Смелое декольте обнажило пышный бюст телеведущей. Пару лет назад Боня сделала пластику груди, и с тех пор не упускает случая похвастаться удачным финансовым вложением в индустрию красоты.