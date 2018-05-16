Шок! Звезда американского ТВ вышла на дорожку в Каннах без белья в вагиноплатье

Результате предсказуем: девушка показала фотографам больше, чем стоило. Голыми платьями уже никого не удивить, поэтому Фарра сделала следующий шаг, отказавшись от нижнего белья под откровенным нарядом.

Фарра уже не первый раз привлекает внимание скандальными выходками и откровенными нарядами. Девушка регулярно выкладывает в Instagram откровенные фотографии, а однажды даже вела прямую трансляцию во время косметической операции на вагине. Можно предположить, что на этот раз она решила похвастаться результатами процедуры.