ср, 16.05.2018
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Шок! Звезда американского ТВ вышла на дорожку в Каннах без белья в вагиноплатье Не показалось...

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Американская телезвезда Фарра Абрахам появилась на показе мод в Каннах в платье со смелым разрезом и без белья, пишет Daily Mail. 

Результате предсказуем: девушка показала фотографам больше, чем стоило. Голыми платьями уже никого не удивить, поэтому Фарра сделала следующий шаг, отказавшись от нижнего белья под откровенным нарядом.

ФОТО: Scanpix

Звезда смело шагала по красной ковровой дорожке, размахивая юбкой — на радость фотографам.

Фарра уже не первый раз привлекает внимание скандальными выходками и откровенными нарядами. Девушка регулярно выкладывает в Instagram откровенные фотографии, а однажды даже вела прямую трансляцию во время косметической операции на вагине. Можно предположить, что на этот раз она решила похвастаться результатами процедуры.

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