Шок! Звезда американского ТВ вышла на дорожку в Каннах без белья в вагиноплатье Не показалось...
16 мая 2018 г., 11:19
Американская телезвезда Фарра Абрахам появилась на показе мод в Каннах в платье со смелым разрезом и без белья, пишет Daily Mail.
Результате предсказуем: девушка показала фотографам больше, чем стоило. Голыми платьями уже никого не удивить, поэтому Фарра сделала следующий шаг, отказавшись от нижнего белья под откровенным нарядом.
Звезда смело шагала по красной ковровой дорожке, размахивая юбкой — на радость фотографам.
Фарра уже не первый раз привлекает внимание скандальными выходками и откровенными нарядами. Девушка регулярно выкладывает в Instagram откровенные фотографии, а однажды даже вела прямую трансляцию во время косметической операции на вагине. Можно предположить, что на этот раз она решила похвастаться результатами процедуры.