вт, 15.05.2018
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Новолуние 15 мая: что ни в коем случае нельзя делать

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ФОТО: Rights Managed/Mary Evans / Natural History Mus

15 мая в 14:47 Луна вошла в фазу Новолуния. В это время Луна не видна, так как она обращена к Земле темной стороной, пишет Сегодня.

Эксперты утверждают, что мужской пол в данный период времени становится более агрессивным, вспыльчивым, кроме этого происходит довольно заметное снижение умственной и физической активности.

Что нельзя делать в Новолуние:

  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
  • Длительное время находится за вождением транспортного средства;
  • Запрещено в больших дозах употреблять крепкие алкогольные напитки и др. 
  • Нельзя заключать крупные сделки, подписывать важные договора.

По статистике именно в эту фазу случается больше всего инсультов и инфарктов. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам, гипотоникам и т. д. нужно быть крайне осторожными в этот опасный период, вовремя принимать лекарства.

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