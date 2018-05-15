Новолуние 15 мая: что ни в коем случае нельзя делать
15 мая 2018 г., 19:50
15 мая в 14:47 Луна вошла в фазу Новолуния. В это время Луна не видна, так как она обращена к Земле темной стороной, пишет Сегодня.
Эксперты утверждают, что мужской пол в данный период времени становится более агрессивным, вспыльчивым, кроме этого происходит довольно заметное снижение умственной и физической активности.
Что нельзя делать в Новолуние:
По статистике именно в эту фазу случается больше всего инсультов и инфарктов. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам, гипотоникам и т. д. нужно быть крайне осторожными в этот опасный период, вовремя принимать лекарства.