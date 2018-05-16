Кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз! Скорее читайте гороскоп на 16 мая

Дева

Благоприятный день для работы и решения любых деловых вопросов. Решение профессиональных проблем не вызовет затруднений, реализация новых идей отнимет совсем немного времени. Руководителям стоит задуматься о разделении полномочий – вскоре у вас появятся новые дела, так что пришло время кое-что доверить подчиненным. Финансовая ситуация улучшается постепенно, возможно получение небольших сумм.

Уделите внимание семейным делам, позаботьтесь о родственниках – сегодня ваша поддержка для них очень важна. В романтических отношениях вы склонны занимать отстраненную позицию, что может обидеть любимого человека. Нежелательны долгие поездки, поздние одинокие прогулки.

Весы

День будет сложным для влюбленных и тех, кто пытается решить проблемы, существующие в личной жизни. Сегодня вы должны быть осторожны и внимательны, поскольку есть опасность недопонимания, ложного истолкования совершенно невинных замечаний. Не верьте слухам: недоброжелатели могут распространять неверную информацию в надежде повлиять на вас. Советы старших родственников будут очень кстати.

Вы без труда наладите отношения с новыми деловыми партнерами, получите интересные предложения о сотрудничестве. В профессиональной сфере не произойдет значительных перемен, однако, приложив некоторые усилия, вы сможете одержать очень важную победу над конкурентами.

Скорпион

Постарайтесь провести день спокойно, избегайте лишних потрясений и не пытайтесь решить сверхсложные задачи. Умение довольствоваться малым и здраво оценивать свои возможности пригодится тем, кто планирует посвятить день преодолению профессиональных трудностей. Финансовая картина стабильна, можно делать крупные покупки и инвестиции - вы не потратите деньги зря.

Старайтесь избегать как физических, так и эмоциональных нагрузок – они могут стать причиной недомогания. Проблемы в семье не так серьезны, как кажется на первый взгляд, и именно вы, благодаря своей острой интуиции и незаурядной проницательности, сможете найти путь к их решению.

Стрелец

В профессиональной сфере полезным будет умение принимать решения быстро, не ориентируясь на мнение окружающих. Помощь придет – но лишь после того, как вы самостоятельно справитесь с наиболее значительными трудностями. Не бойтесь критики и спокойно относитесь к замечаниям руководства: возможность доказать свою правоту вам непременно представится. Юным представителям знака пригодятся недавно полученные знания.

Влюбленных ожидают размолвки, одна из которых может перерасти в серьезную ссору. Это не самый подходящий день для новых знакомств или попыток возродить исчерпавшие себя отношения. Очень хорош этот день для творчества и любой полезной деятельности, физическая работа способствует обретению душевного равновесия.

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