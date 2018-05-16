Кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз! Скорее читайте гороскоп на 16 мая

Гармоничный день, обещающий приятные сюрпризы и интересные известия.
Овен
Будьте осторожны в работе – велика вероятность мелких, но досадных ошибок и промахов. Советы и помощь принимайте с благодарностью. Не стоит доказывать окружающим, что вы способны с любой проблемой справиться самостоятельно: такая позиция никому не пойдет на пользу. Профессиональные успехи возможны у тех, кто имеет дело с произведениями искусства или предметами антиквариата.
Этот день подходит для общения, обсуждения деловых и личных вопросов. Однако организация досуга может стать серьезной проблемой, особенно если речь идет об отдыхе в большой компании – друзья и знакомые вряд ли захотят пойти навстречу вашим желаниям.
Телец
Наступил благоприятный момент для того, чтобы продемонстрировать заинтересованным особам свои профессиональные качества и возможности. Сегодня ваши знания и опыт не останутся невостребованными. Награда за труды будет получена несколько позже – старайтесь не проявлять нетерпения. От лишних расходов стоит воздержаться.
Ваше настроение переменчиво, и страдать от его перепадов будут, в первую очередь, близкие вам люди. Любимый человек может позволить себе упреки и бестактные высказывания, а порой и поступки, которые причинят вам боль. В принципиальных вопросах проявляйте настойчивость, иначе проблемы, которые сейчас лишь наметились, станут по-настоящему серьезными.
Близнецы
Неблагоприятна финансовая картина, возможны значительные расходы. Однако многим представителям знака представится шанс неплохо заработать, создать фундамент для будущих успехов. К заманчивым предложениям, исходящим от малознакомых людей или новых партнеров, отнеситесь внимательно, не пренебрегайте советами людей, которым можете доверять.
Атмосферу в семье не назовешь благоприятной: родственники требовательны и даже придирчивы. Некоторым Близнецам придется изменить планы, касающиеся отдыха и досуга, чтобы заняться домашними делами. С точки зрения романтических отношений день хорош, вероятны интересные встречи.
Рак
Ракам будет непросто сохранять спокойствие, однако общение с интересными, позитивно настроенными людьми определенно пойдет на пользу. Не бойтесь сложных профессиональных задач: у вас есть все шансы преуспеть в их решении. Вероятны удачные сделки и выгодные покупки, но о значительном повышении доходов речь пока не идет.
Не исключены трудности в романтических отношениях. Ситуация усугубляется еще и тем, что вы остро реагируете на любую мелочь, а случайно услышанных фраз делаете неверные выводы. Не торопитесь принимать решения: скоро ваше отношение к происходящему изменится, а причина сегодняшних переживаний покажется смешной.
Лев
Не исключены проблемы в общении с деловыми партнерами, трудно будет найти общий язык с руководством и влиятельными людьми. Для бизнесменов может оказаться неприятным сюрпризом повышенное внимание к их работе представителей государственных органов. Оформление документов затягивается, визиты в официальные инстанции лучше отложить.
Вы склонны к раздражительности и порой теряете душевное равновесие из-за сущих пустяков. Получить приятные эмоции позволит общение с членами семьи и друзьями, да и любимый человек наверняка порадует. Старайтесь выбирать неутомительные развлечения: серьезные нагрузки могут нанести ущерб здоровью.
Дева
Благоприятный день для работы и решения любых деловых вопросов. Решение профессиональных проблем не вызовет затруднений, реализация новых идей отнимет совсем немного времени. Руководителям стоит задуматься о разделении полномочий – вскоре у вас появятся новые дела, так что пришло время кое-что доверить подчиненным. Финансовая ситуация улучшается постепенно, возможно получение небольших сумм.
Уделите внимание семейным делам, позаботьтесь о родственниках – сегодня ваша поддержка для них очень важна. В романтических отношениях вы склонны занимать отстраненную позицию, что может обидеть любимого человека. Нежелательны долгие поездки, поздние одинокие прогулки.
Весы
День будет сложным для влюбленных и тех, кто пытается решить проблемы, существующие в личной жизни. Сегодня вы должны быть осторожны и внимательны, поскольку есть опасность недопонимания, ложного истолкования совершенно невинных замечаний. Не верьте слухам: недоброжелатели могут распространять неверную информацию в надежде повлиять на вас. Советы старших родственников будут очень кстати.
Вы без труда наладите отношения с новыми деловыми партнерами, получите интересные предложения о сотрудничестве. В профессиональной сфере не произойдет значительных перемен, однако, приложив некоторые усилия, вы сможете одержать очень важную победу над конкурентами.
Скорпион
Постарайтесь провести день спокойно, избегайте лишних потрясений и не пытайтесь решить сверхсложные задачи. Умение довольствоваться малым и здраво оценивать свои возможности пригодится тем, кто планирует посвятить день преодолению профессиональных трудностей. Финансовая картина стабильна, можно делать крупные покупки и инвестиции - вы не потратите деньги зря.
Старайтесь избегать как физических, так и эмоциональных нагрузок – они могут стать причиной недомогания. Проблемы в семье не так серьезны, как кажется на первый взгляд, и именно вы, благодаря своей острой интуиции и незаурядной проницательности, сможете найти путь к их решению.
Стрелец
В профессиональной сфере полезным будет умение принимать решения быстро, не ориентируясь на мнение окружающих. Помощь придет – но лишь после того, как вы самостоятельно справитесь с наиболее значительными трудностями. Не бойтесь критики и спокойно относитесь к замечаниям руководства: возможность доказать свою правоту вам непременно представится. Юным представителям знака пригодятся недавно полученные знания.
Влюбленных ожидают размолвки, одна из которых может перерасти в серьезную ссору. Это не самый подходящий день для новых знакомств или попыток возродить исчерпавшие себя отношения. Очень хорош этот день для творчества и любой полезной деятельности, физическая работа способствует обретению душевного равновесия.
Козерог на сегодня
Будьте очень осторожны в общении с деловыми партнерами и отказывайтесь от сомнительных предложений, сколь бы заманчивыми они ни казались на первый взгляд. Ваше финансовое положение может улучшится, но произойдет это скорее благодаря умению правильно распоряжаться деньгами, чем в связи с неожиданными крупными поступлениями. Профессиональные трудности серьезны, но преодолимы – не теряйте веры в себя.
Напомнят о себе старые знакомые, друзья могут предложить необычный способ проведения досуга. Новые впечатления наверняка будут приятными, а переутомление вам не грозит, поскольку жизненный тонус сегодня весьма высок.
Водолей
Благоприятный день, позволяющий реализовать разнообразные планы. Вы преуспеете в делах, требующих аккуратности, внимания и усидчивости, но там, где понадобятся вдохновение и творческий подход, не ударите лицом в грязь. Налаживаются отношения с руководством, влиятельные особы проявляют интерес к вашей работе. Предложения, полученные в этот день, позволят вам улучшить свое финансовое положение.
Возможны новые знакомства и интересные встречи. Однако тем, кто путешествует, следует быть осторожнее – попутчики, которые кажутся обаятельными и милыми, могут оказаться очень коварными. В семейных отношениях присутствует напряженность, но вы быстро найдете верный путь к преодолению разногласий.
Рыбы
День будет интересным и удачным. Единственное, в чем стоит проявить повышенную осторожность – это общение с малознакомыми людьми. Впрочем, интуиция, присущая представителям данного знака, позволит избежать непоправимых ошибок и не попасть в расставленные недоброжелателями ловушки. Хорошо пройдут деловые поездки. Финансовая ситуация улучшится благодаря денежным поступлениям из неожиданного источника или своевременной помощи родственников.
Атмосфера в семье благоприятна чрезвычайно, и это в немалой степени ваша заслуга. Можно получить массу удовольствия от общения с близкими, от души повеселиться на вечеринке или устроить незабываемое романтическое свидание – звезды советуют проявить фантазию!