Вот почему надо пить воду натощак сразу после пробуждения

Вода отвечает за 75% массы нашего тела. Она дёшева или даже бесплатна. Она практически не содержит натрия и вообще не содержит кофеина, поэтому прекрасно утоляет жажду.

Вот главные причины выпивать стакан воды сразу после пробуждения:

1. Это удобно.

Большинство людей запивают водой еду, но в этом есть как плюсы, так и минусы. Вода разбавляет желудочный сок и может даже вызвать расстройство желудка.

Идеальное время для питья — сразу после пробуждения с утра. В это время желудок пуст, поэтому вода не повредит пищеварению, а если стакан стоит рядом с кроватью, вам остаётся лишь взять его.

2. Это понижает кислотность желудка.

Если вас временами мучит изжога, это значит, что у вас повышенный уровень кислотности в желудке. Ночью, когда вы спите, желудок выступает основным источником соляной кислоты в организме. Она вырабатывается всю ночь.

Обычно еда нейтрализует кислоту, но с утра желудок пуст, поэтому изжога чаще всего случается по утрам. Выпейте стакан воды после пробуждения, чтобы разбавить кислоту в желудке.

3. Это стимулирует кишечную перистальтику.

Если вы выпьете стакан тёплой воды натощак сразу после пробуждения, это стимулирует кишечную перистальтику и поможет вам справиться с запором. Чаще всего запор вызван недостатком воды в организме.

С утра в организме почти нет воды, поэтому следует выпить её, чтобы ускорить переваривание остатков пищи.

4. Это полезно для здоровья.

Помимо всего прочего, вода помогает поддерживать баланс телесных жидкостей. Поскольку наш организм больше чем на половину состоит из воды, баланс этих жидкостей очень важен для пищеварения, кровообращения, абсорбции, доставки питательных веществ и слюноотделения.

Когда организму не хватает жидкости, мозг посылает телу сигнал жажды. Не игнорируйте этот сигнал, потому что без достаточного количества жидкости ваше тело не сможет нормально функционировать.

5. Это помогает контролировать калории.

Если вы хотите похудеть или просто следите за количеством потребляемых калорий, в этом вам поможет всё та же вода.

Когда вы запиваете еду водой, насыщение происходит быстрее. Причина в том, что так пища переваривается медленнее, обеспечивая бо́льшую сытость.

6. Это питает кожу.

Кожа содержит много воды, которая выступает защитным барьером, предотвращающим потерю жидкости.

Обезвоживание делает кожу сухой и морщинистой, поэтому не забывайте пить воду, чтобы кожа была здоровой и гладкой.

7. Это хорошая профилактика похмелья.

Если вам предстоит выпить много спиртного, постарайтесь заодно пить побольше воды, особенно под конец гулянки. Это поможет вам предотвратить похмелье.

Алкоголь обладает мочегонным свойством, поэтому из-за него вы теряете больше жидкости, чем поглощаете. Именно это приводит наутро к сухости во рту, головным болям и жажде — одним словом, к бодуну.

8. Это тонизирует мышцы.

летки, в которых нарушен баланс жидкостей и электролитов, усыхают, что приводит к сильной усталости мышц. Для предотвращения этого следует выпивать около 0,5 литра воды за два часа до тренировки.