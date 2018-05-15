вт, 15.05.2018
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Как избавиться от симптомов депрессии: научный ответ

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ФОТО: Arne Trautmann / PantherMedia / Arne Trautmann

Тренировки с весом связаны со значительным снижением депрессивных симптомов. Это выяснили ученые из Университета Лимерика в Ирландии, пишет Сегодня.

Они провели исследование, проанализировав 33 клинических исследования, которые охватывали 1877 человек. Ученые хотели выяснить, повлиял ли силовой спорт на симптомы депрессии, такие как чувство бесполезности, плохое настроение и потеря интереса к деятельности.

В результате выяснилось, что силовые тренировки могут быть использованы в качестве альтернативы или дополнения к терапии для тех, кто страдает от симптомов депрессии.

Ученые не спроста взялись за исследование силовых тренировок, ведь в последнее время они стали очень популярны. Причем не только среди мужчин, но и среди женщин. Как оказалось, успех таких тренировок не только в красивом теле, которое получают люди, а и в ощущении, которые дают силовые тренировки: уверенность в себе и удовлетворение от прогресса.

«Интересно, что самый сильный эффект был зафиксирован среди взрослых с симптомами легкой или умеренной депрессии», – отметил аспирант Бретт Гордон.

В то же время ученые рекомендует проводить силовые тренировки не чаще чем два раза в неделю.

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