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А у вас такое было? Вот к чему снится квартира

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ФОТО: Leo Lintang / PantherMedia / Leo Lintang

Тысячи россиян задаются вопросом: к чему снится квартира? Дни.ру изучили самые необычные толкования этого знамения

Досконально квартиру как символ изучили составители сонника йогов. Авторы уверены, что жилплощадь являет собой физическое тело, в котором находится множество других.

В данном случае значение играют даже такие мелочи, как этаж. Например, если квартира во сне располагается на первом этаже здания, то грезы могут относиться к состоянию ума, а если на третьем – стоит задуматься о душе.

Более «приземленное» толкование дает сонник странника. Его составители считают, что роскошная квартира во сне символизирует бедность, а ремонт в квартире сулит скорый переезд. Интересно, что если человек во сне сдает или снимает квартиру – это говорит о развитии любовной связи.

Практичные советы дают и авторы психологического сонника. Они рассказали, что человек, которому снится переезд в новую квартиру, должен готовиться к путешествию. Ремонт же в ночных грезах говорит о стремлении собственными руками прокладывать путь к светлому будущему.

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