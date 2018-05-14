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  • Бабушка одобряет! Елизавета II дала официальное разрешение на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Бабушка одобряет! Елизавета II дала официальное разрешение на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл ГАЛЕРЕЯ!

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Хотя брак своего младшего внука принца Гарри и его невесты Меган Маркл королева Елизавета II одобрила еще в марте, официальное свидетельство (а без него брак считался бы недействительным), в котором говорится о ее согласии на их свадьбу, вышло только сейчас.

Кенсингтонский дворец опубликовал фотографию рукописного документа, в котором королева говорит буквально следующее:

«Этим документом подтверждаем, что мы даем согласие на заключение брака между нашим горячо любимым внуком Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом из Уэльса и Рэйчел Меган Маркл», — говорится в нем.

ФОТО: Victoria Jones / AP/Scanpix

Оформление документа заслуживает отдельного внимания. Сам текст написан разноцветным шрифтом. С левой стороны документа изображен красный дракон — геральдический символ Уэльса — с розой, чертополохом и трилистником, которые являются официальными цветочными эмблемами Великобритании.

С правой стороны нарисованы цветы, отсылающие непосредственно к союзу между Меган и принцем Гарри: роза как национальный цветок США, золотые маки — цветы Калифорнии, родного штата Меган, а также валлийский лук-порей — личная эмблема принца Гарри. На листе также изображены корона и символ Содружества, а в его правом верхнем углу есть подпись королевы. Сам же документ скреплен красной королевской печатью.

Сразу после того как Меган Маркл и принц Гарри свяжут себя узами брака, они смогут получить этот документ в качестве своего свадебного подарка. Теперь, к слову, им будет куда его повесить — в их 21-комнатных апартаментах для такого важного и памятного свидетельства наверняка найдется место.

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

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