Божечки, с ней все в порядке? Победительница «Евровидения» споткнулась и кубарем скатилась с лестницы ВИДЕО!
14 мая 2018 г., 12:19
С израильтянкой Неттой Барзилай, которая победила в «Евровидении-2018», еще в первом полуфинале произошел конфуз.
Так, после выступления в первом полуфинале Нетта настолько разволновалась, что спускаясь по лестнице со сцены, споткнулась и покатилась вниз.
Видео досадной ситуации с участницей песенного соревнования от Израиля в Сеть выложила одна из зрительниц, которая была в зале.
Нэтте сразу помогли встать и, судя по всему, она не сильно ушиблась, хотя изрядно напугала своих поклонников.