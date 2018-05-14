пн, 14.05.2018
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  • Божечки, с ней все в порядке? Победительница «Евровидения» споткнулась и кубарем скатилась с лестницы

Божечки, с ней все в порядке? Победительница «Евровидения» споткнулась и кубарем скатилась с лестницы ВИДЕО!

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ФОТО: FRANCISCO LEONG / AFP

С израильтянкой Неттой Барзилай, которая победила в «Евровидении-2018», еще в первом полуфинале произошел конфуз. 

Так, после выступления в первом полуфинале Нетта настолько разволновалась, что спускаясь по лестнице со сцены, споткнулась и покатилась вниз. 

Видео досадной ситуации с участницей песенного соревнования от Израиля в Сеть выложила одна из зрительниц, которая была в зале.

Нэтте сразу помогли встать и, судя по всему, она не сильно ушиблась, хотя изрядно напугала своих поклонников.

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