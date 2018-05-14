Божечки, с ней все в порядке? Победительница «Евровидения» споткнулась и кубарем скатилась с лестницы

Так, после выступления в первом полуфинале Нетта настолько разволновалась, что спускаясь по лестнице со сцены, споткнулась и покатилась вниз.

Видео досадной ситуации с участницей песенного соревнования от Израиля в Сеть выложила одна из зрительниц, которая была в зале.