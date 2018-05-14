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Малахова сфотографировали в отеле с бывшей женой Джигарханяна

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Андрей Малахов.

ФОТО: Evgeny Biyatov/Sputnik

Известного российского телеведущего Андрея Малахова поймали за просмотром международного песенного конкурса "Евровидение" в столичной гостинице "Арарат Парк Хаятт" в компании жены — Натальи Шкулёвой и экс-супруги режиссёра и актёра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Об этом сообщают Дни.ру.

"Когда уснул, ожидая результаты конкурса #eurovision2018", — объяснил телеведущий неловкий кадр, где он запечатлён спящим в обнимку с женщинами.

 

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Пользователи социальных сетей раскритиковали шоумена за публикацию и объятия с Романовской, получившей скандальную известность после развода с Арменом Джигарханяном.

"Андрей! Полное разочарование! Плохая компания!" — заявил один из комментаторов.

Напомним, накануне, 12 мая, состоялся финал "Евровидения", в котором победу одержала представительница Израиля Нетта Барзилай. 

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