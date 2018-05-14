Малахова сфотографировали в отеле с бывшей женой Джигарханяна

Известного российского телеведущего Андрея Малахова поймали за просмотром международного песенного конкурса "Евровидение" в столичной гостинице "Арарат Парк Хаятт" в компании жены — Натальи Шкулёвой и экс-супруги режиссёра и актёра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Об этом сообщают Дни.ру.