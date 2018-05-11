Ничего себе! ТОП-10 самых роскошных нарядов Каннского кинофестиваля
11 мая 2018 г., 19:00
Уже давно известно, что Каннский кинофестиваль - это не только показ лучших фильмов года, но и демонстрация восхитительных нарядов его звездных участников и гостей. Они иногда бывают слишком откровенны, но в основном по-королевски роскошны и элегантны, пишет Tvnet.lv.
Эта девятка показалась нам самой лучшей, плюс одно платье «на сладкое» - пожалуй, самое дерзкое на красной дорожке открытия фестиваля, которое мы просто не могли оставить без внимания...
Джулианна Мур
Кейт Бланшет
Кристен Стюарт
Пенелопа Крус
Камила Коэльо
Роми Стрейд
Леа Сейду
Барбара Мейер
Талия Сторм
Шантель Джеффрис