пт, 11.05.2018
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  • Ничего себе! ТОП-10 самых роскошных нарядов Каннского кинофестиваля

Ничего себе! ТОП-10 самых роскошных нарядов Каннского кинофестиваля

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ФОТО: NIVIERE/VILLARD/SIPA / NIVIERE/VILLARD/SIPA

Уже давно известно, что Каннский кинофестиваль - это не только показ лучших фильмов года, но и демонстрация восхитительных нарядов его звездных участников и гостей. Они иногда бывают слишком откровенны, но в основном по-королевски роскошны и элегантны, пишет Tvnet.lv.

Эта девятка показалась нам самой лучшей, плюс одно платье «на сладкое» - пожалуй, самое дерзкое на красной дорожке открытия фестиваля, которое мы просто не могли оставить без внимания...

Джулианна Мур

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA / Jean-Marc Haedrich/SIPA

Кейт Бланшет

ФОТО: Array / Fernanda Bareggi / MEGA

Кристен Стюарт

ФОТО: Dave Bedrosian / imago/Future Image

Пенелопа Крус

ФОТО: FALOS / SPI/MEGA

Камила Коэльо

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Роми Стрейд

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA / Jean-Marc Haedrich/SIPA

Леа Сейду

ФОТО: Dave Bedrosian / imago/Future Image

Барбара Мейер

ФОТО: Camilla Morandi/ Cannes / IPA / PA Images

Талия Сторм

ФОТО: NIVIERE/VILLARD/SIPA / NIVIERE/VILLARD/SIPA

Шантель Джеффрис

ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures / Phil Loftus/Capital Pictures

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