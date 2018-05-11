Ничего себе! ТОП-10 самых роскошных нарядов Каннского кинофестиваля

Уже давно известно, что Каннский кинофестиваль - это не только показ лучших фильмов года, но и демонстрация восхитительных нарядов его звездных участников и гостей. Они иногда бывают слишком откровенны, но в основном по-королевски роскошны и элегантны, пишет Tvnet.lv.