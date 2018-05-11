Васильев раскрыл секрет вечной молодости Вайкуле

По его мнению, феномен модного влияния Вайкуле связан в первую очередь с тем, что в эпоху перестройки она приняла исключительно западное направление, как в стиле одежды, так и в песенном репертуаре. «Несколько лет она работала по контракту в США, где ее уже называли латвийской Мадонной, – продолжает Васильев. – Этот западный флер, легкий прибалтийский акцент, очень сдержанная цветовая гамма в одежде, ограниченная тремя цветами – белым, черным и красным, стрижка каре, угловатые движения в танцах, высокий профессионализм и стремление к вечной молодости – сделали Лайму Вайкуле одной из самых стильных звезд на постсоветской эстраде».

Напомним, что имя Лаймы Вайкуле стало известно в середине 80-х. Прежде чем дебютировать перед многомиллионной аудиторией, певица прошла сценическую школу в легендарном юрмальском кафе Jūras pērle и радикально выделялась из череды поп-артистов того времени. Отточенная танцевальная пластика и потрясающее чувство стиля Лаймы стали поистине культурологическим шоком для неизбалованной зрелищами публики.

«Если о других звездах эпохи 80-90-х мы сейчас практически ничего не слышим, то Лайма не дает о себе забыть, – уверен Васильев. – Ее последняя идея – организовать музыкальный фестиваль в Юрмале – это очень правильная и яркая находка. После ухода «Новой волны» из Юрмалы в Сочи образовалась некая пустота, некоторый вакуум в эстрадной сфере, который Лайма прекрасным образом заняла». Очередной фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» будет проходить с 19 по 22 июля.