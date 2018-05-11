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  • Несравненная! Красотка Элина Нечаева показала фигуру в полупрозрачном платье

Несравненная! Красотка Элина Нечаева показала фигуру в полупрозрачном платье ФОТО!

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ФОТО: Vladimir Astapkovich / Scanpix

Элина Нечаева прибыла в Лиссабон за несколько дней до первого полуфинала, но уже успела несколько раз покрасоваться перед публикой в различных нарядах.

 На синюю дорожку Элина вышла в изысканном платье кремового цвета, сразу став центром всеобщего внимания…

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Scanpix

А вот платье для выступления стало поводом для сотен постов в Twitter.  

ФОТО: Armando Franca / AP

После объявления результатов голосования в первом полуфинале, счастливая Элина вышла на сцену в очень необычном платье, которое, кстати, тоже можно отнести к категории «голых».  

ФОТО: Madis Sinivee

Однако уже через пару часов после полуфинала состоялась пресс-конференция. Элина вышла к журналистам в ослепительно-белом платье с кружевом, закрывающим грудь певицы. Ну разве она не прекрасна?  

ФОТО: AFP / Scanpix

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