Несравненная! Красотка Элина Нечаева показала фигуру в полупрозрачном платье ФОТО!
11 мая 2018 г., 14:50
Элина Нечаева прибыла в Лиссабон за несколько дней до первого полуфинала, но уже успела несколько раз покрасоваться перед публикой в различных нарядах.
На синюю дорожку Элина вышла в изысканном платье кремового цвета, сразу став центром всеобщего внимания…
А вот платье для выступления стало поводом для сотен постов в Twitter.
После объявления результатов голосования в первом полуфинале, счастливая Элина вышла на сцену в очень необычном платье, которое, кстати, тоже можно отнести к категории «голых».
Однако уже через пару часов после полуфинала состоялась пресс-конференция. Элина вышла к журналистам в ослепительно-белом платье с кружевом, закрывающим грудь певицы. Ну разве она не прекрасна?