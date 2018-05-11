Несравненная! Красотка Элина Нечаева показала фигуру в полупрозрачном платье

На синюю дорожку Элина вышла в изысканном платье кремового цвета, сразу став центром всеобщего внимания…

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Scanpix

А вот платье для выступления стало поводом для сотен постов в Twitter.

ФОТО: Armando Franca / AP

После объявления результатов голосования в первом полуфинале, счастливая Элина вышла на сцену в очень необычном платье, которое, кстати, тоже можно отнести к категории «голых».

ФОТО: Madis Sinivee

Однако уже через пару часов после полуфинала состоялась пресс-конференция. Элина вышла к журналистам в ослепительно-белом платье с кружевом, закрывающим грудь певицы. Ну разве она не прекрасна?