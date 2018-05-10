Пять вещей, которые вам давно пора удалить из телефона

Итак, представляем вашему вниманию 5 вещей, которые вам давно пора удалить из телефона.

1. Неудачные фото и дубликаты

Вероятно, у многих из нас на смартфоне найдётся огромное количество снимков со смазанными лицами, неудачными ракурсами и плохим освещением, а также почти идентичных кадров. Вряд ли подобные фото вы захотите демонстрировать другим людям. Так зачем же позволять им засорять ваш телефон? Потратьте немного времени, чтобы удалить все ненужные снимки, оставив лишь удачные.

2. Контакты с пометкой «Не брать!»

Признайтесь, что у вас найдётся хотя бы пара номеров, подписанных как "Виталик клуб", "Приставала", "Не брать!", "Макс с сайта" и тому подобных. Если вы уверены, что больше никогда не созвонитесь с этими людьми, и желаете навсегда вычеркнуть данных личностей из своей жизни, устройте ревизию своих контактов и оставьте только те номера, которые действительно могут вам пригодиться.

3. Старые SMS-сообщения и голосовая почта

Много ли времени вы тратите на чтение старых переписок? Вероятно, вы и сами не догадываетесь, сколько сообщений накопилось в памяти вашего смартфона. К слову, голосовую почту также не лишним будет время от времени чистить, особенно если записи были оставлены вам больше 5 лет назад. Самое разумное, что вы можете с ними сделать, — стереть и забыть.

4. Приложения, которыми вы перестали пользоваться, и прослушанные аудиокниги

Изучите список аудиокниг на своём телефоне и определите, какие из них действительно достойны повторного прослушивания. Скорее всего, таких и вовсе не найдётся, поэтому смело избавляйтесь от лишних файлов, освобождая место для новых. Это же касается и приложений. Десятки иконок на экране явно не ускорят вашу работу со смартфоном, особенно если вы давно перестали ими пользоваться или прошли все уровни той или иной игры. Удаление ненужных приложений также освободит немало дополнительной памяти на вашем гаджете.

5. Музыка, которую вы больше не слушаете

Нет ничего удивительного в том, что когда-то вы любили определённые песни или даже целый жанр. Но времена меняются, как и вкусы, поэтому, если вас больше не прельщают хиты 80-х или другие устаревшие композиции, смело попрощайтесь с ними. Лучше пополните свой плейлист музыкой, которая доставляет вам удовольствие в настоящее время и за которую вам не придётся в случае чего краснеть.