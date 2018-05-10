четверг, 10 мая 2018 г.
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Ярко и красиво: посольство Эстонии в Португалии приняло Нечаеву и эстонских соотечественников в пятизвездочном отеле

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9 мая в пятизвездочном отеле Лиссабона с видом на красивый город состоялся прием эстонских соотечественников и финалистки «Евровидения» Элины Нечаевой. Гостей угощали напитками и закусками, нашей артистке желали удачи. 

В посольстве Эстонии в Лиссабоне фанаты из разных стран уже спрашивают флажки нашей республики, чтобы пойти болеть за Нечаеву в финале песенного конкурса «Евровидение». 

А прием состоялся в отеле, а не в помещении посольства потому, что оно одно из самых маленьких в мире, и туда все гости просто бы не поместились. 

От эстонской делегации «Евровидения» посольству была подарена кофейная машина с символикой Эстонии. 

Смотрите галерею! 

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