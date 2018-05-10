Ярко и красиво: посольство Эстонии в Португалии приняло Нечаеву и эстонских соотечественников в пятизвездочном отеле

В посольстве Эстонии в Лиссабоне фанаты из разных стран уже спрашивают флажки нашей республики, чтобы пойти болеть за Нечаеву в финале песенного конкурса «Евровидение».

А прием состоялся в отеле, а не в помещении посольства потому, что оно одно из самых маленьких в мире, и туда все гости просто бы не поместились.