Ярко и красиво: посольство Эстонии в Португалии приняло Нечаеву и эстонских соотечественников в пятизвездочном отеле
10 мая 2018 г., 0:58
9 мая в пятизвездочном отеле Лиссабона с видом на красивый город состоялся прием эстонских соотечественников и финалистки «Евровидения» Элины Нечаевой. Гостей угощали напитками и закусками, нашей артистке желали удачи.
В посольстве Эстонии в Лиссабоне фанаты из разных стран уже спрашивают флажки нашей республики, чтобы пойти болеть за Нечаеву в финале песенного конкурса «Евровидение».
А прием состоялся в отеле, а не в помещении посольства потому, что оно одно из самых маленьких в мире, и туда все гости просто бы не поместились.
От эстонской делегации «Евровидения» посольству была подарена кофейная машина с символикой Эстонии.
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