Фаворитка «Евровидения» из Израиля шокировала журналистов образом невесты (ВИДЕО)
7 мая 2018 г., 19:49
Нетта Барзилай из Израиля в воскресенье на ковровой дорожке давала интервью лишь избранным СМИ. Как она их выбирала - одному богу известно. Но своим образом Нетта шокировала всех исключения.
Напомним, что артистку с песней «Toy» считают фаворитом этого года. В интервью она рассказала о том, что занималась битбоксом, именно отсюда и пошли в песне так называемые «звуки курицы».
Артистка прорекламировала Израиль и сказала, что мы должны его в следующем году увидеть.
Смотрите видеоинтервью на английском языке!