понедельник, 7 мая 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
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  • Фаворитка «Евровидения» из Израиля шокировала журналистов образом невесты (ВИДЕО)

Фаворитка «Евровидения» из Израиля шокировала журналистов образом невесты (ВИДЕО)

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Нетта Барзилай из Израиля в воскресенье на ковровой дорожке давала интервью лишь избранным СМИ. Как она их выбирала - одному богу известно. Но своим образом Нетта шокировала всех исключения. 

Напомним, что артистку с песней «Toy» считают фаворитом этого года. В интервью она рассказала о том, что занималась битбоксом, именно отсюда и пошли в песне так называемые «звуки курицы». 

Артистка прорекламировала Израиль и сказала, что мы должны его в следующем году увидеть.

Смотрите видеоинтервью на английском языке! 

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