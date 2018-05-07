Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой

Инцидент произошел во время частной поездки. В окружении Томошевского рассказали, что причиной смерти стал несчастный случай, передает Russia Today. В данный момент его подробности не раскрываются. «Давайте дождемся какого-либо официального заявления, а не будем множить слухи», – заявили близкие театрального деятеля.

По некоторым сведениям, артист упал. «Что-то случилось. То ли споткнулся, то ли упал. Несчастный случай», – поделилась некоторыми деталями произошедшего работница театра. «Мне позвонила его дочь. Какое-то трагическое нелепое падение… Будут вскрытие делать. Кремация будет в Германии», – добавил искусствовед Исаак Кушнир.

Ученики режиссера шокированы гибелью своего наставника. Свои соболезнования они выражают в социальных сетях.

Советский и российский актер и театральный режиссер Юрий Томошевский cыграл более чем в двадцати спектаклях и снялся в нескольких фильмах. Наиболее заметной из них стала картина «Горько!» режиссера Юрия Мамина.