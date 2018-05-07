Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой

Заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский погиб в Германии на 62-м году жизни в результате несчастного случая. Знакомые и близкие режиссера сообщают, что его смерть была «трагической и нелепой».
Инцидент произошел во время частной поездки. В окружении Томошевского рассказали, что причиной смерти стал несчастный случай, передает Russia Today. В данный момент его подробности не раскрываются. «Давайте дождемся какого-либо официального заявления, а не будем множить слухи», – заявили близкие театрального деятеля.
По некоторым сведениям, артист упал. «Что-то случилось. То ли споткнулся, то ли упал. Несчастный случай», – поделилась некоторыми деталями произошедшего работница театра. «Мне позвонила его дочь. Какое-то трагическое нелепое падение… Будут вскрытие делать. Кремация будет в Германии», – добавил искусствовед Исаак Кушнир.
Ученики режиссера шокированы гибелью своего наставника. Свои соболезнования они выражают в социальных сетях.
Советский и российский актер и театральный режиссер Юрий Томошевский cыграл более чем в двадцати спектаклях и снялся в нескольких фильмах. Наиболее заметной из них стала картина «Горько!» режиссера Юрия Мамина.
Актер работал в Большом драматическом театре имени Горького, был главным режиссером Филармонии для детей и юношества, а также руководил созданным им «Романтическим театром». Кроме того, он выпустил курс в Санкт-Петербургской академии театрального искусства.