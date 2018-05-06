43-летнюю мать путают с дочерьми, а она этим пользуется и отбивает у них парней

У Сары Ниблок три дочери — им 22, 20 и 18 лет, но когда они идут все вместе по улице, прохожие сворачивают головы от красоты четырёх привлекательных дам, сообщает Mirror.

Друзья старшей дочери — Холли — Сару часто называют ее сестрой из-за неимоверной схожести и восхищаются 43-летней женщиной, когда узнают ее реальный возраст. Кроме того, когда Сара отправляется в магазин за покупками, у неё часто спрашивают на кассе паспорт, что невольно вгоняет ее в краску.

«Мои девочки не стесняются меня и показывают мои фото друзьям. Они не могут поверить, что мне 43. В магазинах у меня постоянно спрашивают паспорт, а мне приятно, что я так выгляжу», - признается Сара.

ФОТО: соцсети

Сара очень любит за собой ухаживать и никогда не жалеет на это времени и денег. Однако она не скрывает, что делает инъекции в кожу, но это единственное, к чему она прибегает, чтобы выглядеть как молоденькая студентка. А пухлыми губами её наградила сама природа.

«Я делаю инъекции раз в полгода, но я не разрешаю дочерям делать это в 20 лет. Ненавижу, когда дети выглядят старше своих лет. Я даже запрещала им краситься до 17 лет. Хочу, чтобы они сохранили свою естественную красоту как можно дольше», - говорит она.

Несмотря на то что девушки гордятся своей мамой, иногда её красота играет с ними злую шутку. На вечеринках всё внимание мальчиков приковано к Саре: они, конечно, не пристают к ней в открытую, но оказывают знаки внимания. А хейтерши дочерей Сары иногда называют их даже страшненькими, указывая на восхитительную внешность их матери.