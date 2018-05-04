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Фото: Лариса Гузеева устроила скандал в Сети

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Лариса Гузеева

ФОТО: скриншот передачи "Давай поженимся!"

Блоги звезд – любимая площадка для скандалов не только из фанатов и хейтеров, но и самих знаменитостей с теми, кто им не нравится. 

Лариса Гузеева на днях именно для этого использовала свой блог. Векдущая проекта «Давай поженимся» не так часто пополняет свой Instagram фотографиями.

Актриса прекрасно понимает, что у нее очень много недоброжелателей, которые буквально под лупой будут рассматривать каждое фото. Однако она не отключает возможность комментировать публикации. На днях Лариса разместила снимок, сделанный в Париже. Одна из подписчиw раскритиковала фото.

Лариса не стерпела и нагрубила своей подписчице. Часть фанатов поддержали знаменитость, а другие подписчики были неприятно удивлены хамством извкстной телеведущей.

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