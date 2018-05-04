Супруг президента Эстонии не носит обручальное кольцо!? СМИ о подробностях личной жизни Кальюлайд

Так, например, журналисты обратили внимание, что на президентском приеме, посвященном 100-летию Эстонской Республики, Георгий-Рене Максимовский не надел обручальное кольцо.

Из личной жизни Керсти Кальюлайд известно, что президентская пара вместе уже двадцать лет. 1 апреля 1988 года Кальюлайд вышла замуж за Таави Тальвика и последующие десять лет носила имя Керсти Тальвик.

В 1998 году брак с Тальвиком был расторгнут, а уже в 1999 году Керсти начала жить со своим нынешним супругом Георгием-Рене Максимовским, с которым познакомилась еще годами ранее по работе, на предприятии, где Максимовский владел третьей частью акций.

ФОТО: Mailiis Ollino

На официальной страничке президента Эстонии есть офицальная информация, что Керсти Кальюлайд замужем, но если присмотреться повнимательнее к совместным снимкам президентской пары, то можно заметить, что Максимовский не носит обручального кольца. К тому же, Керсти Кальюлайд неделю назад принимала норвежских крон-принца и принцессу одна. Советник по связям с общественностью президента Керсти Кальюлайд Таави Линнамяэ ответил СМИ, что появление супруга президента и его представительские функции определяются по усмотрению пары.