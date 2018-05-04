Супруг президента Эстонии не носит обручальное кольцо!? СМИ о подробностях личной жизни Кальюлайд

Свежая Kroonika спекулирует на теме, что творится в семье Керсти Кальюлайд, приводя при этом свои аргументы.
Так, например, журналисты обратили внимание, что на президентском приеме, посвященном 100-летию Эстонской Республики, Георгий-Рене Максимовский не надел обручальное кольцо.
Из личной жизни Керсти Кальюлайд известно, что президентская пара вместе уже двадцать лет. 1 апреля 1988 года Кальюлайд вышла замуж за Таави Тальвика и последующие десять лет носила имя Керсти Тальвик.
В 1998 году брак с Тальвиком был расторгнут, а уже в 1999 году Керсти начала жить со своим нынешним супругом Георгием-Рене Максимовским, с которым познакомилась еще годами ранее по работе, на предприятии, где Максимовский владел третьей частью акций.
На официальной страничке президента Эстонии есть офицальная информация, что Керсти Кальюлайд замужем, но если присмотреться повнимательнее к совместным снимкам президентской пары, то можно заметить, что Максимовский не носит обручального кольца. К тому же, Керсти Кальюлайд неделю назад принимала норвежских крон-принца и принцессу одна. Советник по связям с общественностью президента Керсти Кальюлайд Таави Линнамяэ ответил СМИ, что появление супруга президента и его представительские функции определяются по усмотрению пары.
«Господин Максимовский стоял рядом с главой государства в те моменты, когда это было необходимо, и будет продолжать это делать», - заверил Линнмамяэ.