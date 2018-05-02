Фото: 46-летнюю Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью

Телеведущую поздравляют со второй беременностью. Сама Лера Кудрявцева пока предпочитает не комментировать интересно положение. Ранее звезда неоднократно отмечала, что мечтает подарить супругу малыша.
Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров женаты уже пять лет. Супруги ни разу не давали повода усомниться в прочности их отношений. Более того, телеведущая не устает признаваться избраннику в любви, отмечая во всех интервью, что нашла мужчину мечты, пишет Starhit.
Поклонники звездной пары уже много лет ждут, когда телеведущая подарит своему избраннику малыша. И вот, кажется, этот момент скоро настанет. На одной из последних фотографий Леры заметен округлившийся животик. Фанаты поспешили поздравить влюбленных со столь радостным событием и пожелать им счастья.
«У Лерки животик. Как прекрасно! От всего сердца поздравляю вашу пару», «Мои искренние поздравления! Лера, удачи вам», «Какая чудесная новость, и вы оба буквально светитесь от счастья», - писали поклонники пары под их совместной фотографией.
Сейчас Лера и Игорь находятся в Риме. Супруги успевают не только отдыхать, но и посещать разнообразные мероприятия. Кстати, некоторые фанаты телеведущей осудили ее за путешествия в интересном положении. По мнению подписчиков, подобная активность может навредить ребенку. Сама же Кудрявцева, по всей видимости, не волнуется по этому поводу. Она наслаждается отпуском и компанией любимого мужа.