Фото: 46-летнюю Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью

Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров женаты уже пять лет. Супруги ни разу не давали повода усомниться в прочности их отношений. Более того, телеведущая не устает признаваться избраннику в любви, отмечая во всех интервью, что нашла мужчину мечты, пишет Starhit.

Поклонники звездной пары уже много лет ждут, когда телеведущая подарит своему избраннику малыша. И вот, кажется, этот момент скоро настанет. На одной из последних фотографий Леры заметен округлившийся животик. Фанаты поспешили поздравить влюбленных со столь радостным событием и пожелать им счастья.

«У Лерки животик. Как прекрасно! От всего сердца поздравляю вашу пару», «Мои искренние поздравления! Лера, удачи вам», «Какая чудесная новость, и вы оба буквально светитесь от счастья», - писали поклонники пары под их совместной фотографией.

ФОТО: Instagram