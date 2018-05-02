«Сколько можно позориться»: на Волочкову набросились за фото с голой грудью

Анастасия Волочкова снова спровоцировала скандал в своем блоге.
Знаменитость сфотографировалась топлес на пляже. На снимке бывшая балерина сидит на песке в бикини и прикрывает обнаженную грудь руками.
Столь откровенный снимок мог вызвать фурор, однако подписчики несколько устали от подобного рода кадров, поэтому среди комментаторов разгорелось недовольство. На Волочкову набросились гневные подписчики. По их мнению, такие кадры, выставленные на всеобщее обозрение, недопустимы. Анастасии напомнили о том, что у нее есть дочь-подросток, которой может быть стыдно за такие мамины фото. Не долго думая, Анастасия просто закрыла комментарии под этой публикацией.
Пользователи Сети шутят, что вся страница Анастасии Волочковой посвящена двум темам: тому, как балерина раздвигает ноги и садится на шпагат в самых разных местах и тому, как она все сильнее и сильнее раздевается, прикрывая наготу чем придется. Именно ко второй категории относится последний снимок танцовщицы, которым она порадовала своих преданных поклонников.