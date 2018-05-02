«Сколько можно позориться»: на Волочкову набросились за фото с голой грудью

Столь откровенный снимок мог вызвать фурор, однако подписчики несколько устали от подобного рода кадров, поэтому среди комментаторов разгорелось недовольство. На Волочкову набросились гневные подписчики. По их мнению, такие кадры, выставленные на всеобщее обозрение, недопустимы. Анастасии напомнили о том, что у нее есть дочь-подросток, которой может быть стыдно за такие мамины фото. Не долго думая, Анастасия просто закрыла комментарии под этой публикацией.