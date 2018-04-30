Полностью обнаженная Ким Кардашян показала подтянутое тело

Ким продемонстрировала пикантный снимок, где она полностью обнажена, но прикрывает интимные части тела. Эротическое фото звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Как уже известно, фотографии были сделаны во время разработки дизайна флакона для новых именных духов, которые Кардашян презентует в скором времени.

ФОТО: Instagram / Instagram

ФОТО: Twitter / Twitter

ФОТО: Instagram / Instagram

Фанаты пришли в восторг от столь откровенных фото: всего за один день фото лайкнули почти 1,7 миллиона юзеров, а также более 22 тысячи людей прокомментировали ее откровенный пост.

Ким Кардашян анонсировала выход своего нового аромата парфюма KKW Body, флакон которого будет повторять форму ее тела. Разработкой дизайна занимается итальянская художница Ванесса Бикрофт. На рынок необычный парфюм выйдет уже сегодня, 30 апреля.