понедельник, 30 апреля 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Полностью обнаженная Ким Кардашян показала подтянутое тело

Полностью обнаженная Ким Кардашян показала подтянутое тело Пикантные фото!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram / Instagram

Знаменитая американская модель, актриса и светская львица Ким Кардашян продолжает удивлять фанатов своей откровенностью: звезда очередной раз сфотографировалась полностью обнаженной, пишет obozrevatel.com.

Ким продемонстрировала пикантный снимок, где она полностью обнажена, но прикрывает интимные части тела. Эротическое фото звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Как уже известно, фотографии были сделаны во время разработки дизайна флакона для новых именных духов, которые Кардашян презентует в скором времени.

ФОТО: Instagram / Instagram

ФОТО: Twitter / Twitter

ФОТО: Instagram / Instagram

Фанаты пришли в восторг от столь откровенных фото: всего за один день фото лайкнули почти 1,7 миллиона юзеров, а также более 22 тысячи людей прокомментировали ее откровенный пост.

Ким Кардашян анонсировала выход своего нового аромата парфюма KKW Body, флакон которого будет повторять форму ее тела. Разработкой дизайна занимается итальянская художница Ванесса Бикрофт. На рынок необычный парфюм выйдет уже сегодня, 30 апреля.

ФОТО: Instagram / Instagram

Читать также

Актуально

НАВЕРХ