«Евровидение-2018»: появился список запрещенных предметов на шоу

Организаторы «Евровидения-2018» опубликовали список запрещенных предметов, которые нельзя приносить на шоу.

В перечень включили как наркотики, оружие, так и довольно неожиданные предметы, как мячи для гольфа и скотч. Об этом сообщает УНИАН.

Запрещено приносить с собой взрывоопасные вещества, а также шлемы, лестницы, зонтики, моноподы для селфи, микрофоны, чашки, тележки для покупок и политическую агитацию.