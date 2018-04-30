понедельник, 30 апреля 2018 г.
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«Евровидение-2018»: появился список запрещенных предметов на шоу

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Участница "Евровидения-2018" из Израиля

ФОТО: JACK GUEZ / AFP

В список вещей, которые запрещено приносить на мероприятие, попали зонтики, мячи для гольфа и скотч.

Организаторы «Евровидения-2018» опубликовали список запрещенных предметов, которые нельзя приносить на шоу.

В перечень включили как наркотики, оружие, так и довольно неожиданные предметы, как мячи для гольфа и скотч. Об этом сообщает УНИАН.

Запрещено приносить с собой взрывоопасные вещества, а также шлемы, лестницы, зонтики, моноподы для селфи, микрофоны, чашки, тележки для покупок и политическую агитацию.

Напомним, что в этом году «Евровидение» будет проходить в португальской столице Лиссабоне с 8 по 12 мая.

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