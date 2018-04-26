Анастасия Волочкова ужаснула изувеченными ступнями-ластами

Но внимание ее подписчиков привлекли ее натруженные ноги. В своем Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимок, на котором она показала свои обнаженные ступни. Их внешний вид шокировал пользователей Сети. Некоторые назвали ноги балерины «ластами» и «копытами». Фолловеры посоветовали Волочковой больше не выставлять их напоказ, пишет 7d.org.ua.