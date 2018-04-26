Анастасия Волочкова ужаснула изувеченными ступнями-ластами

Накануне известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге рекламный пост с новыми пуантами.
Но внимание ее подписчиков привлекли ее натруженные ноги. В своем Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимок, на котором она показала свои обнаженные ступни. Их внешний вид шокировал пользователей Сети. Некоторые назвали ноги балерины «ластами» и «копытами». Фолловеры посоветовали Волочковой больше не выставлять их напоказ, пишет 7d.org.ua.
Какая радость! Пришли мои новые американские пуанты @gaynorminden по новой и моей именной колодке.👍🏼💃🏼 Компания «Возрождение» @theater_decor -единственный поставщик этих волшебных пуант по России.👍🏼 Сотрудники так быстро смогли скоординировать все изменения за океаном!🙏🏻 Спасибо! Эти пуанты-спасение для ножек.🙏🏻 Занимающимся балетом могу подсказать контакт.💃🏼 8 (812)4149429 Танцуйте и радуйтесь! #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #радость #танец #я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me