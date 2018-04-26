Фото: Полина Гагарина сделала грудь на радость поклонникам

Певица, которой часто достается от модных критиков и поклонников за то, что она выставляет напоказ грудь, причем якобы несовершенную, в этот раз исправилась. «Учла все негодование моих дорогих подписчиков и быстренько сделала грудь! Все для вас», – написала Полина на своей страничке в Instagram.