Фото: Полина Гагарина сделала грудь на радость поклонникам

26 апреля 2018 г., 10:55
Полина Гагарина опубликовала новую фотографию. Популярная певица объявила, что быстренько сделала себе грудь.
Полина Гагарина пришла на объявление номинантов премии музыкального канала RU TV. Для выхода в свет популярная исполнительница выбрала черно-красный наряд, изюминкой которого стали короткая юбка и прозрачный верх.
Певица, которой часто достается от модных критиков и поклонников за то, что она выставляет напоказ грудь, причем якобы несовершенную, в этот раз исправилась. «Учла все негодование моих дорогих подписчиков и быстренько сделала грудь! Все для вас», – написала Полина на своей страничке в Instagram.
Многочисленные подписчики пришли в восторг от внешности артистки.