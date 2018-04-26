четверг, 26 апреля 2018 г.
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: Полина Гагарина сделала грудь на радость поклонникам

Фото: Полина Гагарина сделала грудь на радость поклонникам

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полина Гагарина

ФОТО: Scanpix

Полина Гагарина опубликовала новую фотографию. Популярная певица объявила, что быстренько сделала себе грудь.

Полина Гагарина пришла на объявление номинантов премии музыкального канала RU TV. Для выхода в свет популярная исполнительница выбрала черно-красный наряд, изюминкой которого стали короткая юбка и прозрачный верх.

Певица, которой часто достается от модных критиков и поклонников за то, что она выставляет напоказ грудь, причем якобы несовершенную, в этот раз исправилась. «Учла все негодование моих дорогих подписчиков и быстренько сделала грудь! Все для вас», – написала Полина на своей страничке в Instagram.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от внешности артистки. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ