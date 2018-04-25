Бабуля-Трампуля! В испанской глубинке нашли «сестру-близняшку» президента США

Испанские журналисты в одной из испанских деревень обнаружили бабушку-двойника Дональда Трампа. Долорес Лейс Антело, а именно так зовут обладательницу нестандартной внешности, снялась для репортажа, посвященного последствиям недавно прошедших штормов. Фотография, на которой женщина стоит с мотыгой приобрела вирусной эффект и моментально стала популярной в социальных сетях, пишет Life.

Первой обратила внимание на схожесть Долорес с президентом США журналистка Паула Васкес. Именно она разместила в своем аккаунте ту самую фотографию с мотыгой, которая в последствии стала популярной и в других социальных сетях.

Огромная популярность в сети «сестры-близнеца» Дональда Трампа заинтересовала средства массовой информации. Так, например, американский журнал Newsweek посвятил женщине статью, которая начинается со слов: один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живет в более скромном месте в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении.

Сама Антело не имеет смартфона с выходом в интернет, а о своей популярности узнала от дочери. Кроме того, она рассказала, что соседи ее теперь называют «двоюродным братом Трампа».