Кто не понял, тот поймет! В Англии родился ягненок с надписью «ягненок»

Молодой барашек стал 11-м по счёту в хозяйстве семьи из Страуда, Глостершир. Он — метис овцы Якова и овечки породы ллейн. Джеймс рассказывает, что вскоре после рождения малыша он заметил у него на боку странные отметины, напоминающие слова. И правда, на чёрной шерсти можно заметить белую вязь латиницы Lamb — что в переводе означает "барашек".

ФОТО: SWNS.com Tom Wren / Tom Wren SWNS.com

«Сначала мне показалось, что пятнышки складываются в слова "я есть". Но когда я посмотрел снова, то увидел надпись "барашек"», - признался Джеймс Стивенедж.

Вся семья поразилась необычному открытию. Мама и папа Джеймса занимаются фермерским хозяйством не первый год, но никогда с подобными чудесами не сталкивались.

ФОТО: SWNS.com Tom Wren / Tom Wren SWNS.com

«Мы перегоняли овец с поля на поле, когда заметили это. Мои мама и папа за семь лет на ферме не видели ничего похожего», - рассказал мальчик.

ФОТО: SWNS.com Tom Wren / Tom Wren SWNS.com

Малыша назвали Лэмби (Lambie — вероятно, ласкательное от lamb). Обрадованная семья отмечает, что самое интересное, что ягненок с надписью родился в Страстную пятницу. А как известно, агнец — символ жертвы Христа. По их словам, Лэмби очень активный и любит резвиться. Джеймсу и его брату и сестре нравится возиться с ягнятами, и большую часть пасхальной недели они провели, помогая родителям ухаживать за родившимися малышами.