Дев ждет очень необычный день! А вот что звезды уготовили другим знакам Зодиака!

Лев

Добиться успеха помогут спокойствие и трезвая оценка своих возможностей. Профессиональные перспективы очень хороши, причем карьерному росту способствуют не только ваши деловые качества и опыт, но и умение находить общий язык с разными людьми и чувствовать себя комфортно в любой обстановке. Самые важные победы смогут одержать те, кто умеет не проявлять эмоций, держать в тайне свои смелые замыслы.

День благоприятен для решения возникающих в личной жизни проблем. В прошлом остаются конфликты и ссоры; люди, не подходящие друг другу, сегодня, вероятно, примут решение о расставании, и уже несколько дней спустя поймут, что оно было верным.

Дева

День необычный. С одной стороны, он не лишен влияния негативных тенденций, с другой – у вас есть возможность любое событие обернуть себе на пользу, проявив немного изобретательности. Не бойтесь двусмысленных ситуаций – даже в них вы сможете показать себя с лучшей стороны, что наверняка будет замечено влиятельными особами. Можно добиться значительных успехов в изучении иностранных языков и сложных ремесел.

Развлечения обещают быть разнообразными и приятными. Вы будете желанным гостем в любой компании, но особенно высоко вас ценят близкие люди – а это очень приятно. Можно укрепить свои позиции в личных отношениях, добиться благосклонности особенно симпатичной вам особы.

Весы

Жизненный потенциал Весов очень высок, но представителям данного знака непросто будет направить свою энергию в нужное русло. Соблазны многочисленны, а искушения серьезны – так призовите же на помощь здравый смысл, чтобы не оказаться жертвой коварных недоброжелателей или собственных иллюзий.

Нежелательны поездки, особенно трудно придется тем, кто собирается в путь вместе с членами семьи. Возможно романтическое увлечение, которое окажется столь серьезным, что заставит вас коренным образом изменить свои взгляды на жизнь. Не отказывайтесь от посещения светских мероприятий – они не только поднимут настроение, но и позволят получить поистине бесценную информацию.

Скорпион

Этот день будет чрезвычайно удачным для тех, чьи помыслы сосредоточены на работе: появляется возможность реализовать планы, обещающие скорое улучшение финансового положения и укрепление профессиональных позиций. Важные решения следует принимать самостоятельно. Помните, что советчики, в которых сегодня определенно нет недостатка, не располагают полной информацией, а потому и о ситуации не могут составить правильного представления. Вы же полагаетесь не только на логику, но и на интуицию, и именно в этом залог успеха.

Споры с родственниками отнимут немало времени, но не отразятся на вашем душевном состоянии. Вы делаете то, что считаете нужным, мало внимания обращая на мнение окружающих. Как ни странно, именно это позволит вам привлечь внимание весьма симпатичной особы противоположного пола.

Стрелец