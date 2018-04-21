Дев ждет очень необычный день! А вот что звезды уготовили другим знакам Зодиака!

Удачный день для путешествий: звезды благоприятствуют тем, кто отправляется в дорогу. Начиная важное дело, не сомневайтесь в своем успехе – звезды сегодня определенно настроены благосклонно. Можно решить профессиональные проблемы, подняться на новую ступень служебной лестницы, преодолеть трудности в отношениях с коллегами и начальством; требуется лишь сосредоточиться на решении именно той задачи, которая является особенно актуальной.
А вот эмоциональный фон не слишком благоприятен. Возможны острые приступы тоски, печали, меланхолии. В такие моменты близкие люди будут поддерживать друг друга, и именно в подлинном взаимопонимании и бескорыстной поддержке кроется ключ к преодолению негативных тенденций, пишет Дворец.
Овен
Благоприятный во многих отношениях день, связанный с общением, с контактами, знакомствами, началом новых дел. Люди, которые войдут сегодня в вашу жизнь, принесут с собой новые идеи и заманчивые возможности. Можно отправляться в путешествие, проводить переговоры с зарубежными партнерами, начинать бизнес с привлечением иностранных инвестиций.
Старшие родственники относятся к вам с пониманием и любовью, а вот поведение любимого человека оставляет желать лучшего. Впрочем, и вы небезупречны. Если хотите перемен в личной жизни – постарайтесь трезво оценить собственные поступки и не повторять ранее совершенных ошибок.
Телец
Удачный день больших и серьезных дел – но лишь в том случае, если вы не проявите и малой толики легкомыслия. Сосредоточьтесь на созидательной деятельности, не допускайте даже мысли о том, чтобы нанести кому-то вред или обманным путем увеличить свое благосостояние. Ваша репутация работает на вас, так не наносите же удара по ней, вступая в тесные отношения с сомнительными особами! Вы являетесь для окружающих олицетворением респектабельности и надежности, а это дорогого стоит.
В семье этот день связан с торжеством мудрости. Разногласия остаются в прошлом, негативные эмоции растворяются без следа. Именно вы определяете, как будут развиваться дальше романтические отношения; любимый человек охотно согласится с вашим решением.
Близнецы
Не сопротивляйтесь творческим порывам, прислушивайтесь к интуиции и не бойтесь нестандартных решений. Вполне вероятно, что у вас появятся новые источники заработка – скромного, но стабильного. Благодаря умению быстро принимать решения вы сможете найти выход из затруднительной ситуации и вовремя прийти на помощь людям, благополучие которых для вас чрезвычайно важно.
Для того чтобы успеть завершить все задуманное, придется составить план действий и следовать ему точно, иначе внимание ваше рассеется, и часть дел останется незавершенной. Отношения в семье удастся наладить, не прикладывая особых усилий. Любимый человек признает вашу правоту и охотно пойдет на уступки.
Рак
Жизненный потенциал высок, Раки полны сил и способны на многое. Что ж, наступило время действовать. День благоприятен для заключения контрактов и договоров, оформления документов и финансовых сделок. Не исключено, что сегодня вам придется отправиться в командировку или деловую поездку. Хорошо пройдут конференции и семинары, любые корпоративные мероприятия.
Серьезные трудности вряд ли возникнут, а справиться с мелкими неприятностями поможет безусловная поддержка друзей и родственников. Идеи любимого человека заслуживают внимания – не отвергайте их, не обдумав как следует. Не стоит приобретать дорогие вещи, предназначенные для личного пользования. А вот подарок, приобретенный в этот день, наверняка будет очень удачным.
Лев
Добиться успеха помогут спокойствие и трезвая оценка своих возможностей. Профессиональные перспективы очень хороши, причем карьерному росту способствуют не только ваши деловые качества и опыт, но и умение находить общий язык с разными людьми и чувствовать себя комфортно в любой обстановке. Самые важные победы смогут одержать те, кто умеет не проявлять эмоций, держать в тайне свои смелые замыслы.
День благоприятен для решения возникающих в личной жизни проблем. В прошлом остаются конфликты и ссоры; люди, не подходящие друг другу, сегодня, вероятно, примут решение о расставании, и уже несколько дней спустя поймут, что оно было верным.
Дева
День необычный. С одной стороны, он не лишен влияния негативных тенденций, с другой – у вас есть возможность любое событие обернуть себе на пользу, проявив немного изобретательности. Не бойтесь двусмысленных ситуаций – даже в них вы сможете показать себя с лучшей стороны, что наверняка будет замечено влиятельными особами. Можно добиться значительных успехов в изучении иностранных языков и сложных ремесел.
Развлечения обещают быть разнообразными и приятными. Вы будете желанным гостем в любой компании, но особенно высоко вас ценят близкие люди – а это очень приятно. Можно укрепить свои позиции в личных отношениях, добиться благосклонности особенно симпатичной вам особы.
Весы
Жизненный потенциал Весов очень высок, но представителям данного знака непросто будет направить свою энергию в нужное русло. Соблазны многочисленны, а искушения серьезны – так призовите же на помощь здравый смысл, чтобы не оказаться жертвой коварных недоброжелателей или собственных иллюзий.
Нежелательны поездки, особенно трудно придется тем, кто собирается в путь вместе с членами семьи. Возможно романтическое увлечение, которое окажется столь серьезным, что заставит вас коренным образом изменить свои взгляды на жизнь. Не отказывайтесь от посещения светских мероприятий – они не только поднимут настроение, но и позволят получить поистине бесценную информацию.
Скорпион
Этот день будет чрезвычайно удачным для тех, чьи помыслы сосредоточены на работе: появляется возможность реализовать планы, обещающие скорое улучшение финансового положения и укрепление профессиональных позиций. Важные решения следует принимать самостоятельно. Помните, что советчики, в которых сегодня определенно нет недостатка, не располагают полной информацией, а потому и о ситуации не могут составить правильного представления. Вы же полагаетесь не только на логику, но и на интуицию, и именно в этом залог успеха.
Споры с родственниками отнимут немало времени, но не отразятся на вашем душевном состоянии. Вы делаете то, что считаете нужным, мало внимания обращая на мнение окружающих. Как ни странно, именно это позволит вам привлечь внимание весьма симпатичной особы противоположного пола.
Стрелец
Профессиональные успехи могут быть поистине грандиозными. Ваши способности и навыки в последнее время оставались невостребованными? Ну что ж, пришло время изменить ситуацию. Не бойтесь привлекать к себе внимание, даже если знаете, что совершили немало ошибок: ни язвительные замечания недоброжелателей, ни резкая критика руководства не помешают вам найти союзников, на помощь которых можно рассчитывать в любой ситуации.
Из маленького недоразумения может вырасти серьезный семейный конфликт, если вы не убедите старших родственников в том, что готовы считаться с их желаниями и интересами. Да, чем-то придется пожертвовать, но дело того стоит. Любимый человек сможет оценить лучшие стороны вашего характера, благодаря чему романтические отношения улучшатся.
Козерог
Стремление действовать решительно похвально, но чрезмерная деловая активность чревата проблемами. Помните, что реализовывать хорошо продуманные планы гораздо легче и приятнее, чем пытаться принимать верные решения в суете и погружаться с головой в решение бесконечно размножающихся проблем. Поэтому повседневные дела стоит доверить помощникам и союзникам, а свои блестящие стратегические способности использовать по назначению.
Очень сложны отношения в семье. Родственники не упустят случая напомнить вам о некогда данных обещаниях и потребуют выполнить их, не желая принять во внимание изменившиеся обстоятельства. Спорить, к сожалению, бесполезно: ваши аргументы вряд ли будут услышаны. День обещает романтические знакомства тем, кто не пренебрегает посещением светских мероприятий.
Водолей
Этот день очень важен как с профессиональной, так и с личной точки зрения. Не упустите возможности завязать интересное знакомство – оно может в корне изменить вашу жизнь. Событий, требующих вашего живейшего участия, произойдет немало, но высокий энергетический потенциал поможет вам избежать переутомления даже в столь непростых обстоятельствах. Вероятно улучшение финансового положения, возможно появление нового источника доходов.
С точки зрения романтических отношений день хорош необыкновенно. Хотите перемен в личной жизни? Самое время действовать! Не бойтесь проявить инициативу при знакомстве, сделать первый шаг к сближению с симпатичной особой, признаться в своих чувствах – сожалеть об этом вам не придется!
Рыбы
Неплохой день для начала работы над проектами, подразумевающими сотрудничество, поиск новых партнеров, объединения усилий с иностранными коллегами. Вы настроены творчески и легко делитесь своими идеями; к счастью, сегодня никому не придет в голову воспользоваться ими, забыв об авторе. Решение финансовых проблем окажется делом несложным, вы не только правильно распорядитесь имеющимися средствами, но и сумеете значительно увеличить свои доходы.
Свободное время лучше провести дома; можно пригласить в гости друзей или порадовать чем-то необычным любимого человека. Сфера романтических отношений – это наилучшее русло, в которое вы можете направить свою незаурядную творческую энергию. Не исключены проблемы у детей или младших родственников, вам придется приложить немало усилий для ее решения.