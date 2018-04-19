четверг, 19 апреля 2018 г.
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Александр Петров: отношения с женщиной — другая планета...

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Александр Петров

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Александр Петров — российский актер. Тот случай, когда с места в карьер — не каждый новичок дебютирует Гамлетом. Да и потом посыпались не менее яркие роли: фанатичный Артём в «Притяжении», влюбленный задира в киноновинке «Лёд», одержимый Николай Васильевич в мистическом сериале «Гоголь. Начало». Его амплуа — настоящий мужчина, брутал, который заступится за слабых, передерется с сильными и непременно победит. Наверное, поэтому женский пол от него без ума. Харизма — штука такая.

Журналист Евгения Шафранек встретилась с актером в Риге и узнала о нем много нового и интересного.

«Не знаю, есть ли роль, которую очень хотелось бы сыграть. Я об этом не думаю. В каждой роли есть часть меня. Я, наверное, не выйду с битой во двор и не буду кричать: «Это наша планета!», как Артём из «Притяжения». Есть все-таки, какая-то степень погрешности. (Смеется) Но тот момент фанатичности, которая в нем есть, есть, безусловно, и во мне. Просто она где-то глубоко, ее надо просто достать.

Интересней играть персонажей, которые радикально отличаются от тебя настоящего. Но и тех, кто близок играть не менее интересно. Вообще любой герой может быть дико плохим и убивать людей, как Гамлет, но я для него всегда найду какое-то оправдание. Иногда это очень сложно. Но именно такой момент доверия и понимания может сделать роль близкой мне по духу. Сложно объяснить. Это, скорее, такая интуитивная штука.

Интуиция работает у каждого. Вопрос в том: насколько человек ей доверяет. Я ей доверяю. Иначе как выжить? Бывает приходится принимать решения, которые совсем нелогичны, рискованны. Но интуиция нашептывает, мол, старичок, по-моему, пора попробовать. И пока все вокруг говорят, что это утопия, я просто беру и делаю.

Я вообще всегда делаю именно то, что считаю правильным сам. Не знаю почему. Характер. Привычка с детства. Такой я есть.

На днях написал три рассказа, которые никто, нигде, никогда не читал. Прочитаю их в Риге именно потому, что мы привезли сюда «Поэтический эксперимент». Мои рассказы тоже часть эксперимента.

Мне не страшно свои рассказы отпускать в публику. Если я их написал, значит, это для чего-то нужно.

Я был импульсивным лет до 18. Сейчас подуспокоился. Импульсивность никуда не делась, но стараюсь спокойно реагировать на все, что происходит вокруг.

Любовь безусловно есть. А какая она — черт кто ее знает! У каждого она разная.

Мне легко сходиться с людьми. Но с возрастом стал понимать, что я не просто очень наивный человек. Я гипернаивный! И постепенно понял, что иногда таким быть не надо.

У меня мало друзей, с каждым годом их становится все меньше и это нормально.

Люблю в баню ходить, чтобы веники, пар, пиво, чай, чтобы 120 градусов, потеря сознания. Люблю футбол. Люблю гулять по старым городам. Например, по той же Риге или Парижу. И мне ничего не надо от прогулки. Это медитация. Нирвана. Ты наблюдаешь жизнь и тебе от этого кайфово. Можно заходить из кафешки в кафешку, из бара в бар, присаживаться за столики, смотреть на людей... Очень круто!

Люблю Рим. Обожаю. Ни один город на планете так не нравится, как Рим. Люблю останавливаться в маленьких отельчиках. Старых, которые были сделаны переделаны из больших итальянских квартир, которые доставались своим хозяевам по наследству. Когда ты можешь пообщаться с владельцем, потому что он всегда сам работает за стойкой. Или снять какую-нибудь квартирку. Рядом с Колизеем. Трехъярусную. Чтобы выход на крышу и свой выход на маленькую улочку. Выходишь и окунаешься в дичайшую тишину, а в трех шагах - центр города.

Самое яркое воспоминание детства — футбол с утра до ночи, в любую погоду. Помню, как мы с родителями отдыхали на юге и меня заметили московские футбольные тренера из спортивной академии. А я еще не курю, в прекрасной физической форме и мне четырнадцать лет. Наверное, я бы стал футболистом, если бы случайно не получил сотрясение мозга. Когда я снова смог заниматься спортом, набор в ту команду уже закончился.

А это 1989 год, мы еще живем в Переславле. Каждое воскресенье мы с другом просыпаемся пораньше и бежим в ларек за газетой «Футбол». Ее разбирали мгновенно, и продавец всегда нам откладывал пару номеров. Вот в одном таком номере я и прочитал, что ребята из того, летнего набора поехали на сборы в Турцию и в Барселону. Было очень обидно!

Тот случай — стечение обстоятельств. Но если я совершаю ошибку, то буду винить только себя и стараться исправить ситуацию.

Если совершил ошибку, извиняюсь легко. Другое дело, если замешана женщина. Отношения с женщиной - абсолютно другая планета. Но если у женщин есть хитрости, то они есть и у мужчин. Например, надо в какой-то момент сказать очень простую вещь или попросить прощения. Даже если прав. И это совсем не сложно. Зачем трепать друг другу нервы, если таким простым способом можно решить проблему? Мне кажется, нормальные, самодостаточные мужики так и поступают.

Гордость должна проявляться в других местах, а не в отношениях с любимыми. Иначе какой в ней прок? А потом можно сесть и спокойно поговорить. Ведь гордость сама по себе бесполезна. Иногда нужно поступать мудрее, быть мягче.

У меня есть принципы, но они будут проявляться в других сферах. Например, в работе. Не могу обманывать себя, когда снимаюсь в кино или выхожу на сцену. Но этого требую и от окружающих. Могу спокойно уйти с интервью, если журналист не подготовился к беседе. Если ему не нравится то, чем он занимается, зачем мне тратить свое время, чтобы что-то рассказать? Я лучше посижу и о чем-нибудь подумаю. Или займусь делами, которым у меня достаточно много.

Чтобы человек меня зацепил, он должен быть самим собой. Даже недалекий человек, но добрый и искренний может быть намного ближе, чем ученый профессор, который изображает из себя черт знает что.

Легко считываю игру. Это очень раздражает. Иногда включается азарт и появляется желание поставить человека на место. Но чаще всего себя останавливаю. Слишком неприятное послевкусие от такой победы, пишет Mixnews.lv.

Вам кажется, что у меня много женщин? На самом деле, у меня одна женщина. Самая любимая. Но вообще не люблю говорить на личные темы.

Если человек без маски, самодостаточный и занимается любимым делом, то это сразу очень привлекает. Всегда. Всех. Без исключения».

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