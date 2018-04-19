Александр Петров: отношения с женщиной — другая планета...

Журналист Евгения Шафранек встретилась с актером в Риге и узнала о нем много нового и интересного.

«Не знаю, есть ли роль, которую очень хотелось бы сыграть. Я об этом не думаю. В каждой роли есть часть меня. Я, наверное, не выйду с битой во двор и не буду кричать: «Это наша планета!», как Артём из «Притяжения». Есть все-таки, какая-то степень погрешности. (Смеется) Но тот момент фанатичности, которая в нем есть, есть, безусловно, и во мне. Просто она где-то глубоко, ее надо просто достать.

Интересней играть персонажей, которые радикально отличаются от тебя настоящего. Но и тех, кто близок играть не менее интересно. Вообще любой герой может быть дико плохим и убивать людей, как Гамлет, но я для него всегда найду какое-то оправдание. Иногда это очень сложно. Но именно такой момент доверия и понимания может сделать роль близкой мне по духу. Сложно объяснить. Это, скорее, такая интуитивная штука.

Интуиция работает у каждого. Вопрос в том: насколько человек ей доверяет. Я ей доверяю. Иначе как выжить? Бывает приходится принимать решения, которые совсем нелогичны, рискованны. Но интуиция нашептывает, мол, старичок, по-моему, пора попробовать. И пока все вокруг говорят, что это утопия, я просто беру и делаю.

Я вообще всегда делаю именно то, что считаю правильным сам. Не знаю почему. Характер. Привычка с детства. Такой я есть.

На днях написал три рассказа, которые никто, нигде, никогда не читал. Прочитаю их в Риге именно потому, что мы привезли сюда «Поэтический эксперимент». Мои рассказы тоже часть эксперимента.

Мне не страшно свои рассказы отпускать в публику. Если я их написал, значит, это для чего-то нужно.

Я был импульсивным лет до 18. Сейчас подуспокоился. Импульсивность никуда не делась, но стараюсь спокойно реагировать на все, что происходит вокруг.

Любовь безусловно есть. А какая она — черт кто ее знает! У каждого она разная.

Мне легко сходиться с людьми. Но с возрастом стал понимать, что я не просто очень наивный человек. Я гипернаивный! И постепенно понял, что иногда таким быть не надо.

У меня мало друзей, с каждым годом их становится все меньше и это нормально.

Люблю в баню ходить, чтобы веники, пар, пиво, чай, чтобы 120 градусов, потеря сознания. Люблю футбол. Люблю гулять по старым городам. Например, по той же Риге или Парижу. И мне ничего не надо от прогулки. Это медитация. Нирвана. Ты наблюдаешь жизнь и тебе от этого кайфово. Можно заходить из кафешки в кафешку, из бара в бар, присаживаться за столики, смотреть на людей... Очень круто!