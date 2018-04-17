вторник, 17 апреля 2018 г.
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Дрон, снимающий старинный замок, случайно запечатлел призрака

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

41-летний Томас Арнольд использовал свой дрон, чтобы снять панораму старинного замка Беркли, Глостершир. Результаты съёмки потрясли и самого оператора, и пользователей социальных сетей, сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.

Уже дома, просматривая отснятый материал, Томас заметил на видео белый силуэт, напоминающий всадника. Мужчина рассказывает, что в какой-то момент потерял контроль над дроном, но затем сумел вернуть управление. Он уверен, что именно в это время по замку проскакал призрак.

«Когда я увидел его, я сказал: "Боже мой, что это"», - признался он. 

Томас Арнольд утверждает, что и раньше верил в привидений, но теперь сумел убедиться в их существовании лично. По его словам, ничем иным фигура на записи быть не может — рядом не было источников дыма, а ветер дул в противоположном направлении.

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