Дрон, снимающий старинный замок, случайно запечатлел призрака

Уже дома, просматривая отснятый материал, Томас заметил на видео белый силуэт, напоминающий всадника. Мужчина рассказывает, что в какой-то момент потерял контроль над дроном, но затем сумел вернуть управление. Он уверен, что именно в это время по замку проскакал призрак.

«Когда я увидел его, я сказал: "Боже мой, что это"», - признался он.