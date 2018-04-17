Дрон, снимающий старинный замок, случайно запечатлел призрака

41-летний Томас Арнольд использовал свой дрон, чтобы снять панораму старинного замка Беркли, Глостершир. Результаты съёмки потрясли и самого оператора, и пользователей социальных сетей, сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.
Уже дома, просматривая отснятый материал, Томас заметил на видео белый силуэт, напоминающий всадника. Мужчина рассказывает, что в какой-то момент потерял контроль над дроном, но затем сумел вернуть управление. Он уверен, что именно в это время по замку проскакал призрак.
«Когда я увидел его, я сказал: "Боже мой, что это"», - признался он.
Томас Арнольд утверждает, что и раньше верил в привидений, но теперь сумел убедиться в их существовании лично. По его словам, ничем иным фигура на записи быть не может — рядом не было источников дыма, а ветер дул в противоположном направлении.