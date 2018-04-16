Анджелина Джоли была обнаружена без сознания у себя дома

Как сообщило австралийское издание NW, Анджелина Джоли попала в больницу еще месяц назад, однако зарубежные журналисты узнали об этом лишь сейчас. По сообщению источника, который предпочел не называть своего имени, голливудская дива потеряла сознание, находясь у себя дома в Лос-Анджелесе. Кто-то из домашних вызвал скорую помощь, которая доставила актрису в больницу.

Известно, что актриса была доставлена в больницу для обследования. Заболеваний, представляющих прямую угрозу для жизни, у нее обнаружено не было. Однако врачи предупредили Джоли, что она крайне истощена и это может в обозримом будущем привести к серьезным проблемам.

Как утверждают подруги 42-летней Анджелины, ее состояние вполне объяснимо. Джоли страдает от бессонницы и потери аппетита, что ослабляет ее физически и приводит к истощению нервной системы. Сама она отказывается признавать, что с ней что-то не так. Но друзья и близкие очень обеспокоены ее здоровьем.

Впрочем, что может оказаться правдой в этой новости, так это то, что у Джоли действительно наблюдаются проблемы со здоровьем. На протяжении нескольких лет актриса демонстрирует нездоровую худобу и бледность. Даже сладкое, в котором себе не отказывает Анджелина, никак не влияет на ее вес.