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Анджелина Джоли была обнаружена без сознания у себя дома

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Анджелина Джоли

ФОТО: Scanpix

В СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Анджелины Джоли. Якобы голливудская актриса потеряла сознание дома.

Как сообщило австралийское издание NW, Анджелина Джоли попала в больницу еще месяц назад, однако зарубежные журналисты узнали об этом лишь сейчас. По сообщению источника, который предпочел не называть своего имени, голливудская дива потеряла сознание, находясь у себя дома в Лос-Анджелесе. Кто-то из домашних вызвал скорую помощь, которая доставила актрису в больницу.

Известно, что актриса была доставлена в больницу для обследования. Заболеваний, представляющих прямую угрозу для жизни, у нее обнаружено не было. Однако врачи предупредили Джоли, что она крайне истощена и это может в обозримом будущем привести к серьезным проблемам.

Как утверждают подруги 42-летней Анджелины, ее состояние вполне объяснимо. Джоли страдает от бессонницы и потери аппетита, что ослабляет ее физически и приводит к истощению нервной системы. Сама она отказывается признавать, что с ней что-то не так. Но друзья и близкие очень обеспокоены ее здоровьем.

Впрочем, что может оказаться правдой в этой новости, так это то, что у Джоли действительно наблюдаются проблемы со здоровьем. На протяжении нескольких лет актриса демонстрирует нездоровую худобу и бледность. Даже сладкое, в котором себе не отказывает Анджелина, никак не влияет на ее вес.

К примеру, на днях актриса с дочерьми прогуливалась по Лос-Анджелесу. Джоли засняли в тот момент, когда она наравне со своими девочками лакомилась мороженым. Однако поклонники обратили внимание, что, несмотря на солнечную и явно теплую погоду, Анджелина куталась в теплое длиннополое пальто. Дополнили образ сапоги. Фанаты сделали вывод, что это является тревожным знаком.

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