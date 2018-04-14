Пятница, 13-ое: актер Уилл Феррелл попал в жуткую аварию

Джип, в котором находился комик, еще два пассажира и водитель, перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. По словам очевидцев,

женщина, сопровождавшая актера, получила тяжелые травмы и истекала кровью. Феррелл и еще двое пострадавших были доставлены в больницу.

О состоянии актера сведений нет.

На фотографиях с места происшествия видно, что машина, в которой ехал комик, сильно помята, выбиты все стекла.