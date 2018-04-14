суббота, 14 апреля 2018 г.
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  • Пятница, 13-ое: актер Уилл Феррелл попал в жуткую аварию

Пятница, 13-ое: актер Уилл Феррелл попал в жуткую аварию ФОТО!

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ФОТО: Ian West/Scanpix

Американский актер Уилл Феррелл госпитализирован после серьезного ДТП в округе Ориндж, штат Калифорния. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает TMZ.

Джип, в котором находился комик, еще два пассажира и водитель, перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. По словам очевидцев,

женщина, сопровождавшая актера, получила тяжелые травмы и истекала кровью. Феррелл и еще двое пострадавших были доставлены в больницу.

О состоянии актера сведений нет.

На фотографиях с места происшествия видно, что машина, в которой ехал комик, сильно помята, выбиты все стекла.

Фото и видео смотрите ЗДЕСЬ!

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