Пятница, 13-ое: актер Уилл Феррелл попал в жуткую аварию ФОТО!
14 апреля 2018 г., 14:50
Американский актер Уилл Феррелл госпитализирован после серьезного ДТП в округе Ориндж, штат Калифорния. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает TMZ.
Джип, в котором находился комик, еще два пассажира и водитель, перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. По словам очевидцев,
женщина, сопровождавшая актера, получила тяжелые травмы и истекала кровью. Феррелл и еще двое пострадавших были доставлены в больницу.
О состоянии актера сведений нет.
На фотографиях с места происшествия видно, что машина, в которой ехал комик, сильно помята, выбиты все стекла.
Фото и видео смотрите ЗДЕСЬ!