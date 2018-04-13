пятница, 13 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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  • Галерея: люди заметили недалеко от Таллинна этот оазис. Они и подумать не могли, что это за место!

Галерея: люди заметили недалеко от Таллинна этот оазис. Они и подумать не могли, что это за место!

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ФОТО: Meat Resto & Butchery

Невероятной красоты место в пятницу заметили люди, следовавшие на автомобилях в сторону Таллинна из Табасалу. Издалека это напоминает роскошный балкон богатого дома, но всё совершенно не так. 

Ресторан MEAT Resto & Butchery, расположившийся недалеко от границы Таллинна, вновь открыл самую красивую и оригинальную террасу в городе. Именно в этой обстановке оазиса теперь можно наслаждаться коктейлями и закусками до поздней ночи. Действительно оригинально, не так ли? 

Смотрите фото! 

ФОТО: Meat Resto & Butchery

ФОТО: Meat Resto & Butchery

ФОТО: Meat Resto & Butchery

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