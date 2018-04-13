Галерея: люди заметили недалеко от Таллинна этот оазис. Они и подумать не могли, что это за место!

Ресторан MEAT Resto & Butchery, расположившийся недалеко от границы Таллинна, вновь открыл самую красивую и оригинальную террасу в городе. Именно в этой обстановке оазиса теперь можно наслаждаться коктейлями и закусками до поздней ночи. Действительно оригинально, не так ли?