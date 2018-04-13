пятница, 13 апреля 2018 г.
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  • Смотри и восхищайся: Виктория Боня показала себя полностью обнаженной

Смотри и восхищайся: Виктория Боня показала себя полностью обнаженной

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Виктория Боня

ФОТО: Scanpix

Телеведущая Виктория Боня поразила подписчиков своего блога.

Девушка разместила новый снимок, на котором позирует на горной вершине с видом на Лазурный берег. Интригует то, что на черно-белом фото Боня позирует совершенно обнаженной. Подписчики девушки поразились ее смелости и отметили, что она выглядит просто великолепно. Правда, не обошлось и без хейтеров, которые ее попросту высмеяли, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram Виктории Бони

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