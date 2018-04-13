Смотри и восхищайся: Виктория Боня показала себя полностью обнаженной
13 апреля 2018 г., 14:09
Телеведущая Виктория Боня поразила подписчиков своего блога.
Девушка разместила новый снимок, на котором позирует на горной вершине с видом на Лазурный берег. Интригует то, что на черно-белом фото Боня позирует совершенно обнаженной. Подписчики девушки поразились ее смелости и отметили, что она выглядит просто великолепно. Правда, не обошлось и без хейтеров, которые ее попросту высмеяли, пишет 7d.org.ua.