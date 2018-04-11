БузоФилия! Киркоров устроил эротические танцы с Бузовой прямо на парковке (ВИДЕО)
11 апреля 2018 г., 19:25
Телеведущая Ольга Бузова выложила в Instagram видео, на котором страстно танцует с Филиппом Киркоровым под его новую песню "Цвет настроения синий".
Видеоролик девушка скромно подписала строчкой из песни Киркорова: "Да, она сейчас звезда", пишет Life.ru.
За несколько часов своеобразный клип собрал почти три миллиона просмотров и тысячи комментариев. Отметим, что на YouTube новая песня Филиппа Киркорова не набрала такого количества просмотров за целый месяц. Мнения пользователей Instagram традиционно разделились — часть из них одобрила необычный творческий союз, другие же призвали Ольгу Бузову вести себя скромнее.