среда, 11 апреля 2018 г.
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  • БузоФилия! Киркоров устроил эротические танцы с Бузовой прямо на парковке (ВИДЕО)

БузоФилия! Киркоров устроил эротические танцы с Бузовой прямо на парковке (ВИДЕО)

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Телеведущая Ольга Бузова выложила в Instagram видео, на котором страстно танцует с Филиппом Киркоровым под его новую песню "Цвет настроения синий".

Видеоролик девушка скромно подписала строчкой из песни Киркорова: "Да, она сейчас звезда", пишет Life.ru.

За несколько часов своеобразный клип собрал почти три миллиона просмотров и тысячи комментариев. Отметим, что на YouTube новая песня Филиппа Киркорова не набрала такого количества просмотров за целый месяц. Мнения пользователей Instagram традиционно разделились — часть из них одобрила необычный творческий союз, другие же призвали Ольгу Бузову вести себя скромнее.

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