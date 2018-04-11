БузоФилия! Киркоров устроил эротические танцы с Бузовой прямо на парковке (ВИДЕО)

За несколько часов своеобразный клип собрал почти три миллиона просмотров и тысячи комментариев. Отметим, что на YouTube новая песня Филиппа Киркорова не набрала такого количества просмотров за целый месяц. Мнения пользователей Instagram традиционно разделились — часть из них одобрила необычный творческий союз, другие же призвали Ольгу Бузову вести себя скромнее.